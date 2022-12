Manu Chao ya no es persona “non grata” en México

Manu Chao (Photo by Victor Chavez/WireImage)

El cantante Manu Chao ya no forma parte de la lista de personas non gratas en México, esto significa que el intérprete de Clandestino ya podría ingresar al país e incluso ofrecer algún concierto.

Así lo anunció Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

“El artículo 33 Constitucional se utilizó en el caso de un cantante, Manu Chao, quien había hecho algunas expresiones sobre el caso Atenco, entonces fue declarado persona non grata y tuvo que salir del país”, mencionó Adán Augusto.

Posteriormente, mostró la lista de personas que habían sido expulsadas del país durante la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, dando un total de 17. Entre ellos, está el cantante Manu Chao, esto se logró por una modificación que se había presentado en 2017:

Manu Chao during Manu Chao "Tombola 2006" Tour Final Performance - March 26, 2006 at Zocalo Mexico City in Mexico, Mexico.

“Lo que nosotros vamos a hacer porque así nos lo instruyó el presidente, la constitución obliga a que se haga una ley reglamentaria del Artículo 33 Constitucional, esa iniciativa se presentó hace cinco años en el Senado de la República y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados.”

“El artículo 33 constitucional, específicamente el párafo segundo ha sido una herramienta que ha sido utilizada para coartar la libertad de expresión o de manifestación de las personas extranjeras que se encuentran en territorio nacional; ha sido utilizada con total discrecionalidad para deportar o expulsar en el pasado sobre todo a profesores o investigadores.”, mencionó el secretario de Gobernación.

Manu Chao at the Zocalo Mexico City in Mexico, Mexico. (Photo by Victor Chavez/WireImage)

Durante la conferencia de prensa, Adán Augusto explicó que la utilización del artículo había sido para callar a personas extranjeras.

No hay registros más allá de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, no existe ni en Relaciones Exteriores ni en Consejería Jurídica ni en Secretaría de Gobernación porque al modificarse la ley en 2011 en la Constitución, se le adicionó un párrafo por el cual ahora tiene que haber una audiencia previa entonces lo que se hacía en el pasado reciente era que se utilizaba al Instituto Nacional de Migración para expulsar del país a los extranjeros que habían manifestado alguna opinión de carácter política, sobre todo o alguna posición en asusntos sociales.

Por qué Manu Chao fue declarado <i>persona non grata </i>

El intérprete de Me gustas tú fue vetado de México en 2009, pues durante el Festival de Cine de Guadalajara realizó declaraciones en contra de lo sucedido tres años antes.

En 2006, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ordenó la represión policiaca en contra de manifestantes en Atenco. Esto implicó que muchas mujeres fueran víctimas de tortura sexual y otras violaciones a los Derechos Humanos.

En su momento, Manu Chao canceló sus presentaciones en Guadalajara, Jalisco y se retiró del país, pues se dio a conocer que había ingresado a México con visa de turista y no podía realizar actividades lucrativas.

“Hablé sobre terrorismo de Estado por los actos violentos en Atenco. Resulta que por ley en México un extranjero no tiene derecho de hablar de política; entonces hubo un rifirrafe”, mencionó en una entrevista posterior el cantante de Welcome to Tijuana.

En junio de este año, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la CDMX informó que estaba buscando la presencia de Manu Chao de nuevo en el Zócalo Capitalino. Cabe recordar que en 2006, congregó a 180 mil personas.

Sobre el posible regreso a nuestro país de Manu Chao, la mandataria capitalina explicó este lunes en su transmisión de Facebook Live: “No lo van a creer pero lo estamos buscando, vamos a ver si lo podemos lograr en este mismo año”.

