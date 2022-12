Claudia Sheinbaum alista regreso de Manu Chao a CDMX: “Nosotros le daremos nuevamente la bienvenida”

La jefa de gobierno de la Ciudad de México volvió a reafirmar su intención por traer al cantante franco-español a México (Fotos: REUTERS/Raquel Cunha // EFE/David Arquimbau)

La gestión de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha tenido altibajos que la han llevado a ser foco de múltiples críticas tanto por parte del bloque opositor a la autodenominada Cuarta Transformación como de los mismos capitalinos, no obstante, un gran acierto de su administración que la ha llevado a ganarse la simpatía de la ciudadanía son sin duda alguna los conciertos gratuitos que se han organizado en el Zócalo.

Desde Silvio Rodríguez y hasta Grupo Firme, miles de mexicanos y mexicanas han podido de disfrutar de forma gratuita del espectáculo y talento de distintas figuras del medio artístico, de modo que, siguiendo esa misma estrategia, Claudia Sheinbaum y su equipo de trabajo se encuentra en preparaciones para continuar realizando este tipo de magno eventos en el corazón de la Ciudad de México.

Si bien la idea por sí sola ha acaparado la atención de las y los capitalinos, recientemente la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha generado controversia al revelar la intención que tiene por invitar al cantante franco-español Manu Chao a presentarse ante el público mexicano que ha esperado su regreso luego de que fuera denominado como persona non grata para el país en el año 2009.

Manu Chao fue catalogado como persona "non grata" para México durante el sexenio de Felipe Calderón (Photo by Victor Chavez/WireImage)

Pese a que en ocasiones anteriores Claudia Sheinbaum ya había confirmado que se encontraba en pláticas con los productores de Manu Chao para hacer todo lo posible para que regresara a México, la mañana de este viernes 23 de diciembre la mandataria estatal volvió a avivar la esperanza en las y los fanáticos del intérprete de Me gustas tú al reafirmar su intención de traerlo de vuelta al país azteca.

Fue a través de su cuenta verificada de Twitter que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México retomó una histórica fotografía publicada en el medio La Jornada en donde se aprecia la plancha del Zócalo abarrotada de personas en el año 2006, cuando Manu Chao se presentó antes de ser vetado de México.

Del mismo modo, la militante del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) recordó que fue durante el sexenio del expresidente del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón, que Manu Chao fue catalogado como persona non grata, por lo que su administración buscaría darle nuevamente la bienvenida.

Claro que estamos buscando también a Manu Chao. Calderón lo catalogó persona non grata nosotros le daremos nuevamente la bienvenida como lo hicimos en 2006 en la ciudad de derechos y libertades. Aquí aquel concierto inolvidable vía @LaJornada pic.twitter.com/B7AG80alvs — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 23, 2022

La publicación de Claudia Sheinbaum generó gran revuelo entre usuarios de redes sociales pues, aunque la mayoría se mostraron emocionados por el posible regreso del intérprete de Welcome To Tijuana a la capital mexicana, muchos otros le recordaron que también esperan a Bad Bunny o que mejor se enfoque en atender asuntos de mayor relevancia que aquejan a la capital mexicana.

“Pan y circo. Ojalá que le prestaran la mitad atención a la Línea 12 como la han destinado a sus conciertos”; “A él si le van a pagar o vendrá gratis como le pidieron a Bad Bunny? Todo esto ya es parte de tu campaña?”; “Mejor busquen a los culpables de los asesinatos, robos, desapariciones, desalojos forzados, etc. Póngase a gobernar, señora”, fueron algunas de las expresiones recuperadas de la caja de comentarios de la publicación de Claudia Sheinbaum.

Por qué Manu Chao fue declarado como persona “non grata” para México

Manu Chao during Manu Chao “Tombola 2006” Tour Final Performance - March 26, 2006 at Zocalo Mexico City in Mexico, Mexico. (Photo by Victor Chavez/WireImage)

Manu Chao fue vetado de México en el año 2009 luego de durante el Festival de Cine de Guadalajara realizó declaraciones en contra de lo sucedido tres años antes.

En 2006, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ordenó la represión policiaca en contra de manifestantes en Atenco. Esto implicó que muchas mujeres fueran víctimas de tortura sexual y otras violaciones a los Derechos Humanos.

“Hablé sobre terrorismo de Estado por los actos violentos en Atenco. Resulta que por ley en México un extranjero no tiene derecho de hablar de política; entonces hubo un rifirrafe”, mencionó en una entrevista posterior el cantante de Welcome to Tijuana.

