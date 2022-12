Franco Escamilla confesó que recibió amenazas de muerte por defender a Platanito

Franco Escamilla fue entrevistado por Adela Micha en su programa de La Saga Live y ahí indicó que recibió amenazas de muerte tras haber defendido a Platanito. (Instagram/platanitoshow/francoescamillaoficial)

En el mes de noviembre el comediante Sergio Verduzco, mejor conocido como “Platanito”, causó indignación y molestia a las personas, ya que en uno de sus shows hizo un “chiste” del feminicidio de la joven de 18 años de edad, Debanhi Escobar, quien fue hallada sin vida en abril pasado dentro de la cisterna del motel Nueva Castilla en Monterrey, Nuevo León. Ante este hecho el también comediante Franco Escamilla salió en defensa de su compañero y los usuarios de las redes sociales se fueron también en su contra.

Sobre lo acontecido, Franco Escamilla habló sobre las repercusiones que tuvo por haber defendido a Platanito, así lo reveló en el programa de YouTube de La Saga Live, donde Adela Micha le preguntó sobre qué opinaba de Sergio Verduzco y del chiste que hizo. Además de que si se podía hacer comedia en estos tiempos donde no se puede tocar ningún tema porque persiste la cultura de la cancelación.

“Él sin ser Platanito es un cuate muy inteligente. A mí personalmente me parece que estuvo muy pasado. Yo creo que es un tema por el que estamos muy dolidos en este país, tantas mujeres desaparecidas, tantas mujeres víctimas de feminicidios, tanta violencia, etcétera, etcétera. Qué piensas de eso. Y todavía dice, no lo vayan a subir, sabiendo que iba a haber un oj*te que lo iba a subir”, expresó la presentadora de programas audiovisuales, Adela Micha.

El comediante indicó que cuando defendió a Sergio Verduzco recibió muchos mensajes en su contra, en los que agredieron a él y a su familia, unos más subidos de tono. Añadió que le parece irónico que las personas traten de defender con acciones violentas.

“Cuando yo dije la comedia está por encima del comediante, y yo no creo que una persona deba ser cancelada como tal o que pidan su cabeza por un chiste, y la gente que no estuvo de acuerdo con lo que yo dije me empezó a amenazar de muerte a mí y a mi familia, pero eso no lo ven mal. No ven mal insultar a mis hijos, a mi esposa, o decirme ‘qué vas a hacer cuando se mueran tus hijos’. Me estás juzgando por lo que dijo alguien y tú estás haciendo lo mismo o peor”, manifestó Franco Escamilla durante la entrevista con Adela Micha.

Franco Escamilla cree que sí se puede hacer comedia ante la cultura de la cancelación

Por su parte el youtuber de 41 años dijo que sí se puede hacer comedia, pero que es un tema subjetivo en el que involucra el sentido común del comediante y el sentido común de la persona que escucha el chiste. Asimismo, apuntó que él no haría el chiste que hizo Platanito, pero que no estuvo de acuerdo con que las personas pidan que dejen sin trabajo a alguien porque dijo algo que no les pareció a las personas.

Sergio Verduzco mejor conocido como Platanito ofreció disculpas públicas por el chiste que hizo sobre el feminicidio de Debanhi Escobar. (Foto: Instagram @platanitoshow)

“Que una cosa es que tú te burles de una tragedia y otra cosa es intentar hacer un chiste de ello, es muy distinto. No te estás burlando del dolor ajeno, estás diciendo, voy a usar estos elementos para intentar hacer un chiste. Y la gente es muy cómoda en decir, esto no. Se puede hacer comedia, pero va a haber consecuencias. Si yo hago un chiste que ofenda a gente, va a haber gente que me va a decir que no está de acuerdo y ahí yo me tengo que aguantar”, explicó.

