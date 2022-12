Germán Montero sufrió aparatoso accidente en carretera: “Somos de acero”

El intérprete no especificó en qué carretera ocurrió el percance (Foto: Instagram)

El cantante Germán Montero conmocionó a sus seguidores al dar a conocer que sufrió un accidente automovilístico en plena carretera, que dejó su vehículo en muy malas condiciones.

Aunque no dio detalles de cómo sucedió el percance carreterro, el exponente de regional mexicano dejó ver los estragos del mismo, que sucedió mientras circulaba con sus músicos.

“Familia si el 24 o 31 de diciembre después de las 10 de la noche ves a un Grupo Musical por la carretera deséale Feliz Navidad o pítale, no sabes lo que tuvo que dejar para ir a sacar ese evento”.

Germán Montero ha continuado una carrera como solista tras su salida de Banda el Limón (Foto: Instagram/@germanmontero5)

“Somos de acero, pero también tenemos familia y sentimientos. Dios es grande”, escribió el cantante al pie de una imagen donde se ve que el camión que utiliza para sus viajes de trabajo sufrió graves daños.

Por fortuna, y aunque no brindó mayores detalles, el nacido en los Mochis, Sinaloa, salió ileso del percance, pero su autobús tendrá que recibir una compostura pues resultó gravemente abollado.

El incidente sobre el cual no especificó en qué carretera sucedió, llamó la atención de algunos de sus más de 300 mil seguidores en Instagram, es el caso de algunos de sus colegas en el mundo del entretenimiento que se mostraron intrigados por la publicación del ex participante de MasterChef Celebrity.

“Germán, qué pasó, Gracias a Dios están bien por lo que leo”, escribió el diseñador de modas David Salomón, quien compartió con él en el programa de cocina. “Qué bueno que estás bien, bro. Fuerte abrazo a todos, bendiciones”, anotó por su parte el conductor de Escape perfecto, Rafael Mercadante.

Por su parte, la cuenta del grupo Merenglass anotó: “Ánimo, hermanito, ya gracias a Dios todos están bien. Así de arriesgado es nuestro trabajo, pero debemos seguir adelante con mucha fe”.

Estas muestras de cariño bastaron para que el ex integrante de La arrolladora Banda el Limón explicara un poco más en qué estado se encuentra: “Familia, gracias a Dios estamos bien, sólo pérdidas materiales. No olviden agradecer a Dios todos los días al despertar. A mi ángel que me cuida de allá arriba, ¡Gracias!”, añadió en respuesta a los comentarios de sus followers.

Esta situación surgió luego de que hace unos días el intérprete se volvió viral por haber publicado un video en el que “se burla” de Bad Bunny, el cual provocó divertidas reacciones entre sus seguidores de TikTok.

Fue el propio cantante quien compartió la grabación, donde se le ve imitando el estilo y los gestos del puertorriqueño en una parodia que no pasó desapercibida por los fans del cantante de Titi me preguntó.

Germán Montero vio incrementada su popularidad luego de que en 2021 participara en la edición “Celebrity” de MasterChef México, concurso gastronómico televisivo en el cual se alzó con el primer lugar, dejando atrás a otras figuras como Stephanie Salas y Paty Navidad, y donde obtuvo un millón de pesos como premio.

Montero obtuvo un millón de pesos tras obtener el primer lugar en MasterChef Celebrity 2021 (Foto: @germanmontero5/Instagram)

Tras ello, el cantante de regional mexicano reveló en una entrevista para el canal de YouTube Vaya Vaya qué haría con el cuantioso premio del programa de TV Azteca. “Voy a pagar todas las deudas que tengo, porque tengo muchas deudas. Tengo un año y medio sin trabajar, así que tengo que pagar”, declaró el intérprete.

“Yo creo que a todos nos afectó en la industria de la música, sin embargo no es queja, estoy muy agradecido con Dios porque honestamente no me puedo quejar, la verdad”, mencionó.

El intérprete de A través del vaso explicó que durante el tiempo que formó parte del proyecto se dio cuenta del valor que tiene tanto para los concursantes como para el público, pues consideró que el reality le sirvió como una plataforma para mostrar una parte de su personalidad que pocos conocían.

