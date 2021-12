Germán Montero reveló qué hará con el millón de pesos que ganó en “MasterChef Celebrity”

Finalistas de "MasterChef Celebrity" (Foto: Instagram/@masterchefmx)

Tras ser nombrado el primer MasterChef Celebrity en México, Germán Montero confesó que pretende utilizar el millón de pesos que ganó para pagar sus deudas debido a que durante la pandemia por COVID-19 su carrera artística se vio afectada, por lo tanto también sus ingresos.

El exvocalista de La Arrolladora Banda el Limón concedió una entrevista para el programa de YouTube Vaya Vaya TV, donde habló sobre su experiencia dentro del famoso reality de comida. El cantante comentó que tras conseguir conseguir el premio, dispondrá del dinero para dejar atrás sus deudas antes de invertir y volver a enfocarse en su carrera.

“Voy a pagar todas las deudas que tengo, porque tengo muchas deudas. Tengo un año y medio sin trabajar, así que tengo que pagar”, declaró.

(Foto: @germanmontero5/Instagram)

Sin profundizar mucho en el tema, Germán Montero mencionó que la pandemia ha impactado notablemente en el medio del entretenimiento, sobretodo en las presentaciones físicas, pues desde que se dieron a conocer las recomendaron las medidas sanitarias, se tuvieron que hacer una serie de modificaciones.

“Yo creo que a todos nos afectó en la industria de la música, sin embargo no es queja, estoy muy agradecido con Dios porque honestamente no me puedo quejar, la verdad”, mencionó.

El intérprete de A través del vaso explicó que durante el tiempo que formó parte del proyecto se dio cuenta del valor que tiene tanto para los concursantes como para el público, pues consideró que el reality le sirvió como una plataforma para mostrar una parte de su personalidad que pocos conocían y recalcó a lo largo de las grabaciones siempre disfrutó al máximo su estancia en programa.

Germán Montero (Foto: Instagram/@germanmontero5)

“Nos da la oportunidad de que la gente nos conozca, no como celebrities sino como seres humanos. Nos da también la oportunidad de sacar lo mejor de nosotros como personas pero también lo peor; es un arma de doble filo porque se te olvidan las cámaras [...] tenemos la oportunidad de disfrutarnos a nosotros mismos”, dijo.

Por otro lado, durante la misma entrevista que cedió Sylvia Pasquel para el matutino de Tv Azteca, habló sobre la impresión que le dejó la final de MasterChef Celebrity México, donde su hija Stephanie Salas figuraba como una de las favoritas para ganar el reality. La actriz reconoció el trabajo que hizo Germán Montero, pero de cierta manera dejó entrever que no estuvo conforme con el resultado.

“Germán es un buen cocinero, hizo cosas muy ricas, pero obvio no lo va a llevar a la práctica. Ojalá ese dinero lo done a una fundación o algo [...] yo creo que él no va a seguir con esta onda de chef como sí lo va a hacer Stephanie”, dijo.

(Captura: @sylviapasqueloficial/Instagram)

Además, Pasquel publicó una conmovedora fotografía que se tomó junto Stephanie en la final del reality show. Junto a la postal, la oriunda de la Ciudad de México dejó un extenso mensaje para su hija, donde dijo sentirse muy orgullosa de la mujer que es y halagó su talento gastronómico.

“Por fin te conocieron otra virtud más, tu pasión por la cocina. Tus recetas y tu intuición estuvieron manifiestas. Ojalá y pudieran probar tus pastas, tus hot cakes, tu pan francés, o tu café tan delicioso por las mañanas en mi pequeño paraíso Acapulqueño. Ganadora ya eres y con más experiencia”, escribió.

