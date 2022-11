Padres de Debanhi Escobar levantaron denuncia contra Platanito en Conapred: “Intentamos sentar un precedente”

(Reuters/Instagram @platanitoshow)

Los padres de Debanhi Escobar acudieron al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para interponer una denuncia en contra de Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito.

Esto se dio después de que el comediante realizara en uno de sus recientes shows un “chiste” sobre el feminicidio de la joven.

Fue a través de el programa Ventaneando donde Pati Chapoy dio a conocer las acciones legales que los padres de la joven llevaron a cabo.

“A todo esto Platanito ya se disculpó, lo hizo de forma muy autÉntica y seguramente va a ver una reprimenda nada más. En este momento los papás de Debanhi están levantando la denuncia en Conapred”, dijo.

Además, los progenitores de Debanhi dieron una entrevista para el vespertino de TV Azteca y lamentaron que Platanito se haya expresado de esa forma despectiva sobre su hija.

“Es muy lamentable, estamos a noviembre, a dos días de celebrar el día internacional contra la violencia a la mujer, hace un chiste de que Debanhi murió ahogada. Tuvimos que pasar tres o cuatro meses para demostrar que no muró ahogada, murió sofocada, privada de su libertad”, sentenció Mario Escobar.

El familiar de Debanhi recalcó que tanto él como su esposa no tenían nada en contra del mundo del humor, no obstante, destacó que había una línea de respeto que Platanito sobrepasó.

“Nosotros estamos a favor de la comedia, a favor de la libertad de expresión, pero hay un límite que se está vulnerando la dignidad. La revictimización donde estamos nosotros es un proceso todavía abierto, todavía no está nada cerrado”, añadió.

Mario Escobar rescató que esta no era la única ocasión en que Platanito bromeaba sobre víctimas y retomó la ocasión en que el payaso hizo un chiste sobre Paulette o el de la guardería ABC.

(Instagram/@platanitoshow)

Nosotros intentamos sentar un precedente de que no vuelva a pasar con Sergio ni con nadie.

El padre de Debanhi esclareció que la denuncia interpuesta hacia Platanito buscaba la reparación del daño y, dentro de esta no estaba incluida una compensación económica.

“No estamos pidiendo dinero (queremos) que tenga una amonestación pública, que este señor tome cursos de perspectiva de género, de derechos humanos para que no lo vuelva a hacer”, concluyó.

Hace unos días, Sergio Verduzco confesó en uno de sus eventos en Canadá que está pasando por momentos difíciles. En el discurso que dio, rompió en llanto al agradecerle a su esposa por el apoyo que le ha brindado en los últimos días.

"Platanito" llora durante un show tras polémica por chiste de Debanhi Escobar pic.twitter.com/TJqqXsWDlX — Virales de Nuevo Laredo (@NuevoVirales) November 22, 2022

“Quiero dedicarle este show en especial a una mujer que está conmigo aquí a mi lado, día y noche, apoyándome, y diciéndome: ‘Cabr**, tu eres un buen hombre, tú no eres cule**’. Le dedico este show a mi esposa que viene conmigo”, comenzó Verduzco.

Platanito continuó asegurando que con su chiste no buscaba burlarse de la muerte de Debanhi, sino “darle la vuelta” a lo que está pasando en el país.

“stedes, cada uno de los que están aquí, no tienen tantita idea de lo que mi corazón siente de que me vengan a apoyar porque soy comediante, no soy asesino ni yo maté a esa niña, yo lo único que quiero es que el pinc** gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables”, dijo el payaso.

