Menor fue rescatada de posible trata de personas; viajaba sola a Tijuana para conocer a sujeto de Internet

El hasta ahora ministro de Defensa jurará a las 8:00 a.m. en Palacio de Gobierno y reemplazará a Pedro Angulo. También se confirmó que el nuevo titular de Defensa será Jorge Chávez.

Alejandro Muñante aclara a Martín Vizcarra: “No te emociones, igual estás inhabilitado”

El congresista criticó al ex mandatario tras afirmar que ahora el Parlamento no tiene “excusas” para no llevar a cabo dicha medida en 2023. Sin embargo, le recordó que el Ejecutivo lo inhabilitó para ejercer cargos públicos.