Bellakath denunció que le robaron “Gatita”; la canción será removida de plataformas

Katherinne Huerta, Bellakath, decidió "regalar" su canción Gatita a sus seguidores porque se la robaron (Instagram/@labellakath)

Bellakath denunció en redes sociales que alguien le “robó” su canción estrella, Gatita, reclamando ser la persona a la que le pertenecen los derechos, lo que causó que bajaran la canción de algunas plataformas digitales. Entre lágrimas, la cantante advirtió que emprenderá una “demanda multimillonaria” contra quien hizo esto.

A través de una transmisión en vivo en Instagram que hizo en medio de su llanto, Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath, compartió con sus seguidores que alguien reclamó los derechos de su tema Gatita, esto a pesar de que ella la tiene registrada como su propiedad.

“Yo la tengo reclamada aquí, en las instituciones y me la borraron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad, ya la borraron de TikTok (...) la denunciaron, me llegó un correo y la distribuidora simplemente la borró”

Bellakath aseguró que ya cuenta con el apoyo de personas que podrán rastrear quién le robó su canción (Instagram/@labellakath)

La también influencer se dijo triste al no entender el motivo por el que alguien busca afectarla de tal forma, pues la canción ya no podrá ser utilizada en videos de Instagram y TikTok, que son las plataformas en donde se hizo viral, además de que dentro de poco será eliminada de todos los sitios.

“¿Tanto me odian?, ¿no soportaron?”

Además, Bellakath señaló que antes de que eliminar Gatita, no le permitieron comprobar que la canción le pertenece.

“Fue un trabajo que yo hice desde agosto, la canción salió en octubre. Yo tengo cómo comprobar que esa canción es mía, yo la escribí, yo la hice. Mi productor tiene cómo comprobar que él hizo esa pista”, dijo entre lágrimas la cantante.

Katherinne aseguró que a ella no le interesan los números y por ello compartió la canción en su cuenta de Instagram para que sus fans la puedan descargar sin tener que pagar por ella. Lamentablemente, por ahora no puede volver a subir Gatita porque podrían bajar el resto de su música.

Asimismo, advirtió que “vamos a hacer una demanda multimillonaria” contra la persona que causó esto. Hasta el momento, Bellakath desconoce quién reclamó su canción como de su propiedad porque lo hicieron con una cuenta fake.

“Voy a llegar hasta lo último, hasta las últimas consecuencias. Y aunque ya no se pueda subir esa canción, yo la voy a regalar para que ustedes la puedan tener en su teléfono (...) la canción es de México para el mundo”

Aunado a esto, también compartirá la versión a capella para que cualquier persona pueda hacer su propia versión de Gatita.

Actualmente, la canción éxito de Bellakath no se encuentra en TikTok, Instagram y Amazon Music, pero aún no ha sido eliminada de otras plataformas como Spotify.

Cabe recordar que desde noviembre Gatita es una de las canciones más escuchadas en México. En TikTok se había posicionado como una de las más utilizadas y en Spotify cuenta con más de 45 millones y medio de reproducciones, mientras que en YouTube el video musical tiene más de 29 millones de visualizaciones.

A este día, 20 de diciembre, Gatita también es la canción más escuchada de Spotify México, pero podría ser removida de esta plataforma en los próximos días, así como también de Apple Music, según explicó Huerta.

Katherinne dijo esperar que sus seguidores no la abandonen y sigan apoyando su carrera (Instagram/@labellakath)

Pese a esta situación, Katherinne se mostró positiva y aseguró que continuará produciendo música y emprenderá la demanda en cuanto termine el periodo vacacional de estos meses.

La cantante también recalcó que este problema no se debe a las plataformas en donde se escucha Gatita, sino de la distribuidora con la que trabaja.

“La gente no soportó y fue capaz de robarla, porque la robaron, y no es culpa de las plataformas, es un poco más de la distribuidora, que es DistroKid porque no pudo ampararme ni darme un derecho de réplica”, aclaró.

