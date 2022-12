Tatiana perdió vuelo y estalló contra la aerolínea: “Nos cerraron en la cara”

(Captura de pantalla Twitter @TatianaPalacios)

Tatiana vivió una desagradable experiencia cuando le negaron el acceso a un avión en el cual viajaría hacia Ciudad del Carmen, Campeche para dar un show. La cantante acusó que no la dejaron ingresar pese a que llegó a tiempo.

Qué relación tuvo la expulsión de Camila Sodi del CEA de Televisa y la muerte de una de sus compañeras La famosa reveló que dentro de la situación estuvo inmerso un fuerte factor de machismo VER NOTA

La conductora de MasterChef Celebrity relató que el pasado 19 de diciembre se quedó, junto a la mitad de su equipo, fuera del vuelo AM818 de la aerolínea Aeroméxico por que tuvo que rentar una camioneta para llegar a su show en territorio campechano.

En un primer video expuso que les “cerraron en la cara” argumentando que la aeronave se encontraba en posición remota, por lo que era imposible que accedieran.

“Dejaron subir a la mitad de mi staff y la otra mitad nos quedamos. Nos cerraron así en frente de nuestra cara, que ya no se podía, era posición remota, ya no se podía”

“La falta de criterio de la señorita y el señor que estaban ahí encargados, no tengo el nombre, pero bueno, nos vamos a tener que ir en carretera 15 horas. Gracias Aeroméxico”

Sin embargo, las dificultades para la conductora no terminaron ahí pues además señaló que la aerolínea extravió su equipaje, en donde estaba el vestuario que tenía planeado utilizar para su espectáculo. Su vuelo estaba previsto de Monterrey a Ciudad del Carmen con escala en Ciudad de México, pero no localizaron su maleta en ninguno de estos sitios, según relató.

Tatiana aseguró que la aerolínea le negó el acceso pese a que llegó a tiempo (Gettyimages)

“No aparece mi maleta, llevamos aquí no sé cuánto tiempo haciendo reclamo de equipaje, según esto la maleta no se podía ir a Ciudad del Carmen si yo no me subía al avión. Resulta que en Ciudad del Carmen no aparece y resulta que en Ciudad de México tampoco y en Monterrey tampoco”

Aunque inicialmente Tatiana no detalló el contexto en el que le fue negada la entrada al avión, en un último video aseguró que no llegó tarde, por lo que la actitud de los empleados no estuvo justificada. Detalló que le impidieron subir al camión encargado de acercar a los pasajeros a la aeronave porque estaba lleno y le indicaron que llegaría uno más al que lo podría abordar, lo cual no sucedió.

Por qué Rubí Ibarra canceló su primer concierto en la CDMX La cantante potosina fue una de las finalistas del reality show de TV Azteca, La Academia: 20 años VER NOTA

La cantante acusó que durante todo el proceso, los encargados actuaron de “mala fe” y tuvieron una actitud déspota sin justificación.

Antes del incidente con la aerolínea, Tatiana estuvo en la Arena Monterrey (Twitter @TatianaPalacios)

“Quiero reportar a los abordadores del vuelo #AM818 de @Aeromexico por su actitud grosera y no dejarnos subir al vuelo, a la mitad de mi staff , aclaro que llegamos a tiempo. Día 19/12/22″, denunció en redes sociales, haciendo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que intervenga.

Flor Amargo rompió en llanto por las críticas que recibió al usar el lenguaje inclusivo Luego de haberse declarado en contra de los estereotipos impuestos para el hombre y la mujer, además de incentivar el uso del lenguaje no sexista, Flor también se declaró “no binarie” VER NOTA

Un día antes del incidente, el pasado 18 de diciembre, Tatiana dio un show en la Arena Monterrey. Recibió un reconocimiento por ser la primera artista en presentarse 21 veces en este recinto desde que se creó hace 19 años.

La segunda temporada de MasterChef Celebrity, conducia por Tatiana, llegó a su fin (Twitter/@MasterChefMx)

También el 18 de diciembre se emitió la gran final de MasterChef Celebrity, en la que el comediante Ricardo Peralta se coronó como ganador. Tatiana, quien condujo esta edición de la popular competencia, envió un mensaje en Tik Tok.

“Les juro que no sabía quién ganaría. Los amo chefs. Se grabaron cuatro ganadores y ganó la hermana loba. Los voy a extrañar mucho cada domingo”, se pudo leer en el video publicado desde su cuenta @oficialtatiana.

SEGUIR LEYENDO: