Beatriz Paredes acusó de “inoportuna” la extensión de Alito Moreno en el PRI

La senadora indicó que el partido tiene asuntos más importantes a discutir como las elecciones estales en Coahuila y Estado de México Foto: Twitter/@PRI_Nacional)

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel, habló sobre las modificaciones a los estatutos de la facción propuestos por el presidente nacional tricolor Alejandro Alito Moreno. Acciones que consideró como inoportunas por las situación política que enfrenta el país, en donde, según la legisladora, existen temas más importantes a discusión.

La priista además agregó que las intenciones del líder de su partido para querer un tiempo de prorroga a su mandato es una situación que debería tener “el más alto” consenso de los integrantes tricolores, aprobación que no deslumbra entre sus compañeros.

“(La modificación a los estatutos) Francamente creo que fue inoportuna. Pienso que hay temas mucho más importantes en este momento (...) cualquier intento de prórroga, de quien fuese, tiene como elemento esencial alcanzar el más alto grado de conceso”, explicó la priista ante los medios de comunicación.

Además, Paredes Rangel señaló que las intenciones de Alito al querer prolongar su mandato crea nuevas tensiones “incensarías” al interior del partido, facción que, de acuerdo con la senadora, debería estar enfocada en las alianzas para las próximas elecciones estatales en Coahuila y Estado de México.

“Tenemos muchísimo trabajo, nuestra prioridad como priistas, de todos los priistas es que se construyan alianzas eficaces”

Y es que desde que se aprobó la reforma interna en el los estatutos del tricolor, distintos militantes han salido a criticar y descalificar los deseos de Moreno por no retirarse de su cargo.

Por ejemplo, el ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, renació a su cargo en el Consejo Político Nacional (CPN) tras el anuncio aprobatorio de la reforma interna. De acuerdo con el priista, él no votó para que se aprobara las modificaciones contradiciendo las declaraciones de Alejandro Morenos, quien había mencionado que no hubo ninguna oposición en la votación.

“No aprobé la reforma que prolonga el mandato del presidente del PRI, insulta a la historia del partido y a los militantes de todo el país. Por dignidad no puede uno callar ante este abuso, presentaré mi renuncia al CPN. #AlitoNoMeRepresenta”, publicó el ex gobernador en su cuenta de Twitter el pasado 20 de diciembre.

Alito Moreno piensa estar al frente del PRI más de lo que su periodo lo permite (Archivo)

Otra fuerte crítica que recibió el líder tricolor fue hecha por la ex presidente nacional de su partido, Claudia Ruiz Massieu, quien utilizó sus redes sociales para reprocharle a Alito Moreno por no cumplir sus promesas en las que señalaba que se retiraría de su cargo al terminar su periodo en el 2023. Declaraciones que dio el tricolor después de que varios ex mandatarios priistas le exigieron su renuncia en junio del 2021.

“Nos dijiste Alito Moreno que no te quedabas en la dirigencia del PRI Nacional más allá del 19 de agosto de 2023. ¿Vas a cumplir?”, sentenció la ex líder del partido en su perfil.

Además, la ex mandataria del PRI indicó que los conflictos internos van en contra de su meta principal la cual es recuperar la confianza de la ciudadanía en el partido.

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, indicó que impugnará la reforma aprobada que modifica los estatutos para que Moreno pueda extender su periodo en el partido. Además, invitó a los militantes y simpatizantes del tricolor a “alzar la voz” en contra las acciones que el actual presidente desea imponer para su beneficio. Deseos que, según el senador, desprestigian a la facción.

