Arturo Zaldívar y su adiós a la SCJN: “Me voy con la satisfacción del deber cumplido”

Recientemente el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, informó que sus labores concluirán el próximo sábado 31 de diciembre de 2022, de acuerdo como lo dicta la Constitución y para el que fue electo por los ministros, según dio a conocer durante la conferencia de prensa del 20 de diciembre.

“Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el periodo para el cual fui electo con mis compañeros y compañeras ministros”, le señaló a los medios.

Durante el evento en el que estuvo acompañado del presidente Andrés Manuel López Obrador, Zaldívar ofreció su cuarto y último informe en el cargo, destacó los logros y aprendizajes que obtuvo durante los cuatro años que estuvo al frente del Consejo de la Judicatura Federal (CFJ).

“Estos cuatro años me dejaron grandes aprendizajes y me reafirmaron añejas convicciones: que en este país no hay nada más apremiante que la justicia social; que acabar con las desigualdades, respetar la dignidad y lograr que todas las personas estén en posibilidad real de perseguir sus sueños, de aportar sus talentos y de contribuir a la sociedad”, expresó.

Afirmó que al cierre de su gestión cuenta con un servicio profesional de carrera judicial alejado del nepotismo y del tráfico de influencias, además de que actualmente existe un mayor número de mujeres juzgadoras designadas en la historia del Poder Judicial.

A su vez, consideró que uno de sus mayores logros fue que logró impulsar la igualdad de género, además de transformar la vida de las personas y de los grupos más vulnerables, además seguirá trabajando por México.

En su dirección mencionó que se había logrado una justicia diferente, de tal forma que según su testimonio hará entrega de un Poder Judicial “renovado, moderno y comprometido” con los derechos de los habitantes del territorio.

“Entregamos un Poder Judicial renovado, íntegro, moderno, profesional y con sentido humano. Que responde con resultados. Que rinde cuentas con datos duros. Que resiste los embates de los factores reales de poder y que preserva su independencia con hechos, y no con palabras. Con sentencias, y no con discursos”.

Recalcó que en su estancia aprendió que “los cambios no son sólo posibles si están al alcance de la mano”, ya que uno de los principales requisitos para hacerlos realidad es tener voluntad: “Un México justo e igualitario, sin discriminación, clasismo ni racismo, sí es posible”, sentenció en la conferencia.

Por otro lado, a las mujeres mexicanas les hizo llegar un mensaje: “Desde cualquier trinchera, desde cualquier responsabilidad y hasta el último día de mi vida las mujeres tendrán en mi a un aliado de sus luchas mi voz estará siempre disponible para amplificar sus mensajes y visibilizar sus causas hasta que gocen de la igualdad plena y de la vida libre de violencia a la que tienen derecho”.

Agregó que durante el año en curso el CJF logró sancionar a 17 titulares, a quienes impuso penas económicas por cantidades mayores a los 16 millones de pesos, y judicializó tres carpetas de investigación en contra de funcionarios públicos: “La política de cero impunidad y la imposición firme de sanciones, han generado un efecto disuasivo que ha sido fundamental para acabar con los cotos de ilegalidad”.

