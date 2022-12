El momento en el que un hombre maya cautivó a turistas extranjeros y que se viralizó en TikTok

El video se viralizó en redes sociales (Captura de pantalla Tik Tok)

Las redes sociales se han convertido en uno de los medios más eficaces no solo para comunicarse y crear debate sobre temas de interés público, sino también como una fuente de entretenimiento a través de la cual quedan registrados ciertos momentos o circunstancias que gracias a la magia del internet se viralizan.

De este modo, diariamente millones de internautas logran ver a través de una pantalla algunos icónicos momentos que generan controversia y desatan una oleada de todo tipo de comentarios, tal y como sucedió con un hombre de ascendencia maya que se volvió tendencia en TikTok recientemente.

Aunque esta no es la primera vez que un mexicano demuestra sus habilidades para interactuar con turistas internacionales, el popular video cautivó a gran cantidad de usuarios de la red social, despertando incluso en sentimiento nacionalista y orgulloso de habitar en México.

El singular sujeto demostró sus habilidades hablando francés (Foto: Captura de pantalla)

Con más de 13 millones de reproducciones en TikTok, un video publicado por el usuario @elultimomaya8 capturó el peculiar momento en el que un hombre, presuntamente de ascendencia maya, interactúa con turistas extranjeros en lo que parece ser la entrada a un cenote en la Península de Yucatán.

De piel morena, tatuajes en todo el cuerpo y caracterizado como un antiguo maya, el protagonista del video da la bienvenida a un grupo de turistas, no obstante y pese a la actitud carismática del hombre, nadie se esperaba la sorpresa que les tenía preparada.

Y es que pese a que el hombre comienza a interactuar con los turistas en español, al enterarse de que provenían de Canadá les pregunta si saben hablar francés y, ante la respuesta positiva de los visitantes el protagonista del video demostró sus habilidades hablando en dicho idioma.

Fue así como con un par de bromas y la impresión que generó entre los asistentes, el hombre de ascendencia maya logró ganar la simpatía de los turistas, además de que los invitó a disfrutar de la belleza natural de uno de los múltiples cenotes que yacen en el suelo de la Península de Yucatán.

Aunque en la grabación no es posible apreciar a los turistas extranjeros, en el audio se percibe su voz y el peculiar acento que los caracteriza.

Como era de esperarse y tras viralizarse el video en redes sociales, miles de internautas quedaron impresionados con la habilidad del hombre de ascendencia maya de hablar francés de forma fluida.

“Este men si me representa como mexa”; “El claro ejemplo de jamás subestimar a las personas por lo que tus ojos más allá no pueden ver”; “Para que vean que caras vemos y corazones no sabemos”, se lee en los comentarios del video publicado en la red social.

El Último Maya en TikTok

Con poco más de un millón de seguidores en TikTok, el usuario identificado como El Último Maya ha encontrado en la red social el medio perfecto para compartir aspectos relevantes de su cultura con el mundo.

Desde la magia y misticismo de la selva maya, usos y costumbres, y hasta sus percepciones sobre la conquista de los españoles, el carisma y fresca personalidad del tiktoker lo han llevado a convertirse en uno de los influencers más reconocidos de la región.

@elultimomaya8 el siempre está en las buenas y en las malas nunca lo olviden hermanos ♬ sonido original - último maya

La originalidad de su contenido y su particular apariencia física han llevado a El Último Maya a incursionar en las redes sociales, en donde diariamente recibe mensajes de ciudadanos de distintos países alrededor del mundo asegurándole que el día que visiten México esperan conocerlo.

Hasta el momento en el que se escribe esta nota, en su perfil de TikTok El Último Maya acumula más de 12 millones de “Me gusta” en sus videos.

