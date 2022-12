A golpes y jalones de cabello: grabaron a Las Perdidas peleando

Las influencers Wendy y Paola se habrían agarrado a golpes en un centro nocturno. Crédito: TikTok/@taticlover0

Wendy Guevara y Paola Suárez, conocidas principalmente como Las Perdidas, protagonizaron una fuerte pelea a golpes en Cabaret VIP, un antro de Guadalajara.

En la grabación se pudo ver a un gran grupo de hombres y mujeres intentando separarlas mientras la música del lugar y los gritos se escucharon de fondo. Entre las voces, se escuchó que alguien dijo “¡Paola ya!”, con cierta angustia.

Hasta el momento, solo se difundió el video en el que Las Perdidas forcejearon y se jalaron el cabello, pero no se sabe cuál fue el motivo por el que discutieron o si en realidad se trató de una broma. La violenta pelea ocurrió en la madrugada del viernes 16 de diciembre.

(Captura de pantalla)

Ya que la grabación no es muy clara, aún quedaría la posibilidad de que sean otras personas, pero ni Wendy ni Paolita han aclarado la situación.

En Twitter, el nombre de Wendy incluso se volvió tendencia, pues a través de los años ambas habían demostrado llevar una amistad sólida y sin mayores complicaciones, incluso una vez discutieron “de juego”.

Los fans de las creadoras de contenido no tardaron en realizar algunas especulaciones, entre tuits se pudieron leer los siguientes mensajes: “había ya demasiado ego entre ambas y no hacían click como antes”, “la Wendy fue la que empezó, ella le aventó una botella y si ya saben que Paola no se deja, la Wendy estaba de déspota”, “Seguramente fue por algún novio de alguna” y “Si el video es reciente, seguro porque Wendy llevaba el vestido de Paola”.

Como que Paola y Wendy de las pérdidas se desgreñaron? pic.twitter.com/00fclO53OJ — Ethianne Chargoy (@EthianneChargoy) December 16, 2022

Incluso hubo un usuario que transformó la frase que les dio la fama “¡Estamos peliadas! ¡Peliadas, peliadas, peliadas!”, escribió. Además, se difundieron algunos memes de las personas que quieren saber el contexto de la discusión.

Diversos influencers explicaron que la cuenta de TikTok en la que comenzó a difundirse la pelea ya no está disponible, por lo que no es posible averiguar si hubo otras grabaciones.

Entre comentarios, los internautas expresaron inquietud respecto a la bioserie de Gloria Trevi, pues su participación en esta producción podría verse interrumpida debido a esta discusión.

Solo un día antes, las populares influencers compartieron su emoción por formar parte del proyecto que contará con una campaña social contra la violencia (Foto: Instagram)

El 15 de diciembre, se anunció que Wendy Guevara, Kimberly La más preciosa y Paolita Suárez formarán parte de “Ellas soy yo”, la esperada serie que ya produce Carla Estrada para Televisa Univisión.

Fue a través de Instagram en el que dejaron ver que se encontraban en plenas grabaciones de la serie en proceso.

A las chicas que forman parte de la comunidad LGBT+ se les puede ver con vestuarios, maquillaje, peinados y un look “a la Gloria Trevi” de los años 90, además de que una de ellas, Kimberly, musicalizó su instastory con el tema Qué bueno que no fui Lady Di, de la intérprete de 54 años.

Mientras que Wendy y Kimberly no han revelado nada al respecto, sino que únicamente se han dedicado a enviar pistas sobre su participación en la bioserie, fue Paolita Suárez quien confirmó de manera indirecta que las tres son parte del elenco: “Con Carla Estrada lo que se viene”, escribió la joven junto a una foto donde posó sonriente con la productora.

