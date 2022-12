Nuevo gobernador de Puebla lanzó dura crítica a dirigentes nacionales de partidos políticos tras elección

Sergio Salomón Céspedes, gobernador sustituto de Miguel Barbosa tras su fallecimiento. Foto: Gobierno de Puebla

La designación de Sergio Salomón Céspedes como nuevo gobernador -sustituto- de Puebla no ha estado exento de señalamientos por parte de diversos actores políticos. No obstante, el propio funcionario destacó la actuación de los legisladores locales que “priorizaron la estabilidad” del estado sin importar intereses partidistas, caso contrario a dirigentes nacionales de partidos políticos a quienes lanzó una dura crítica.

Tras el repentino fallecimiento del Miguel Barbosa mientras presidia el cargo de gobernador, los diputados locales fueron los responsables de nombrar a un sucesor para hacerse cargo del puesto por el resto de la administración (alrededor de dos años). Alrededor de 48 horas horas después del hecho, los diputados definieron al nuevo mandatario sin mayores trabas, según resaltó el propio Céspedes.

“Quiero hacer un gran reconocimiento a los legisladores y las legisladoras. Pusieron por encima de intereses partidistas y personales la estabilidad y la tranquilidad de Puebla. No me queda más que reconocer los grandes poblanos que fueron, estuvieron a la altura del momento. No hubo un sólo acuerdo en lo oscuro, los digo y los reconozco”, sostuvo el ahora mandatario del estado.

En contraparte, se refirió a los señalamientos hechos desde las dirigencias nacionales partidistas hacia el proceso estatal. Y es que, al ser cuestionado sobre su opinión en relación a las declaraciones de Marko Cortés, presidente de Acción Nacional (PAN), y de Mario Delgado, presidente de Morena, el nuevo gobernador aseguró que existe un desconocimiento del ecosistema político local por parte de estos.

“Por su puesto que entendemos de política, por su puesto que entendemos del cabildeo. Entendemos perfectamente bien cuáles pueden ser los intereses, pero había que tomar decisiones por Puebla. (...) Antepusieron los intereses partidistas y nacionales. Que quede claro la respuesta para los amigos nacionales, que no sé si conozcan Puebla, no sé si sepan de las circunstancias que vive Puebla”, lanzó el morenista y funcionario cercano a Barbosa.

Sergio Salomón Céspedes Peregrina será el titular del Poder Ejecutivo hasta diciembre de 2024 cuando se completé el ciclo que inició Barbosa en 2018 (después de ello tomará el cargo quien resulte ganador de las elecciones ordinarias). El morenista cuenta con una larga trayectoria política en la que destaca su extensa militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su paso como alcalde de Tepeaca bajo el cobijo de Movimiento Ciudadano (MC).

Acuerdos inconfesables, según Marko Cortés

Con 38 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones, fue como el Congreso poblano designó a su nuevo gobernador constitucional. Sin embargo y tras el breve periodo que paso entre la muerte de Barbosa y el nombramiento, el panista Marko Cortés acusó que el acuerdo se dio tras negociaciones sombrías.

“Nombraron al gobernador interino, realizando seguramente acuerdos inconfesables. Aún Barbosa no ha sido sepultado y ya se repartieron el poder, habiendo tenido 30 días para la designación del interino, lo hacen en lo oscurito sin una agenda mínima de compromisos públicos que beneficien no solo a unos cuantos, sino a todas las familias poblanas”, escribió el dirigente nacional de Acción Nacional a través de Twitter.

Por su parte, Mario Delgado también criticó la prontitud con la que se llevó el proceso para elegir al nuevo mandatario, pues en apenas dos días lo hicieron cuando la Constitución local les otorgaba un plazo de hasta 30 días. “Ojalá y nuestros diputados en Puebla tengan tantito respeto por la memoria de nuestro compañero Miguel Barbosa que todavía no es sepultado y ya quieren nombrar gobernador sustituto”, comentó el morenista.

