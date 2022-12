Atentado a Ciro Gómez Leyva: así lo siguieron en una moto con la que huyeron hacia Edomex

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, presentó este viernes por la mañana las primeras pistas en torno al atentado que sufrió la noche anterior el periodista Ciro Gómez Leyva, y señaló que los agresores huyeron y se perdieron en el Estado de México, razón por la que solicitaron la ayuda de la Fiscalía del Edomex.

Profeco anunció multa millonaria para Ticketmaster por sobreventa de boletos El titular de la profeco dijo que no se trataban de boletos falsos, fue sobreventa de entradas lo que desató el caos en el Estadio Azteca VER NOTA

El mando de la policía capitalina confirmó que se trató de un ataque directo contra el periodista, quien ya fue contactado por las autoridades y desde el momento del atentado ya cuenta con un equipo de protección para él y su familia.

Las cámaras de seguridad del C5 registraron la ruta que siguieron los atacantes antes del ataque, el cual ocurrió a las 23:10 horas del viernes por la noche. De acuerdo con Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, las imágenes de seguridad demostraron que una motocicleta, con dos personas a bordo, y un vehículo adicional, empezaron a seguir al periodista desde que este último salió de las instalaciones de Grupo Imagen al terminar su noticiero nocturno.

La Ciudad de México fue considerada una de las 10 mejores ciudades para vivir en el mundo La capital mexicana se coló a la tercera posición en una encuesta realizada por InterNations, una comunidad de expatriados en línea con más de 4.5 millones de miembros en todo el mundo VER NOTA

Cuando Gómez Leyva se encontraba a unos 300 metros de su domicilio ubicado en la colonia Florida, al sur de la capital, el copiloto de la motocicleta disparó el arma de fuego de manera directa contra el comunicador, quien viajaba solo, sin embargo, el blindaje de la camioneta permitió al periodista salir con vida del atentado.

El copiloto de la motocicleta que seguía a la camioneta del comunicador fue el responsable de efectuar los disparos y por le momento no se ha logrado determinar si los tripulantes de otro vehículo involucrado también dispararon contra Gómez Leyva.

PAN acusó a Sheinbaum de persecución política y pidieron a la Fiscalía conocer investigaciones en su contra Luego de la orden de aprehensión girada en contra de Christian Von Roehrich, la jefa de Gobierno apuntó que se trataba de una “cloaca de corrupción” VER NOTA

Los casquillos encontrados por los peritos, hasta ahora, indican que los disparos salieron del arma utilizada por el segundo tripulante de la moto, la cual huyó huyó por Avenida Insurgentes en dirección al norte, y de acuerdo con el seguimiento, esta se perdió una vez que cruzó la frontera con el Estado de México.

Las imágenes también revelaron que el copiloto desapareció al llegar a territorio mexiquense, por ello se indaga el punto al que huyo el responsable de disparar el arma de fuego.

Impactos de bala marcados en la camioneta del periodista Ciro Gómez Leyva (CGL)

Por su parte, el titular de la SSC-CDMX evitó señalar si el ataque fue a cargo de un grupo del crimen organizado y señaló que el equipo de la Fiscalía capitalina explora todas las líneas de investigación. Además, el gobierno de la capital trabaja con el del Estado de México para montar un opoerativo de búsqueda de los atacantes, puesto que estos se dispersaron en aquella entidad.

En conferencia de prensa para dar avances de la investigación, Claudia Sheinbaum señaló que de inmediato se aplicó el protocolo de protección a periodistas para Ciro Gómez Leyva, y reconoció que a pesar de las diferencias de opiniones de su gobierno con el comunicador, la labor de las autoridades es procurar la protección de los comunicadores y seguir con todo rigor la investigación, por ello evitó dar mayores detalles de las líneas de investigación.

El relato de Ciro Gómez Leyva sobre el atentado

Después de que Ciro Gómez Leyva sufriera un ataque en su contra, el periodista se presentó en su programa de radio matutino, donde mencionó a su audiencia “alguien me quiso matar anoche”.

“Antes de ir con toda la información quiero agradecer de corazón a muchas personas que me han compartido mensajes, sus comentarios, su cariño. Gracias de corazón, no he tenido tiempo de responderles y les quiero agradecer mucho sus mensajes”, dijo Ciro con una vos temblorosa.

“A juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo luego la autoridad, el Ministerio Público, los peritos: alguien me quiso matar anoche, a unos trecientos metros de mi casa, en la colonia Florida, al sur de la Ciudad de México, muy cerca de las instalaciones”, explicó.

Ciro comentó que salió de su programa de televisión que tiene en Grupo Imagen y que siempre se va a su casa después de terminar el programa, como siempre lo hace todas las noches.

“Salía de “Imagen” del noticiero como todas las noches, cerca de las once de la noche, y ya muy cerca de mi casa en la calle Tecoyotitla, me dispararon desde una motocicleta”, dijo el comunicador.

SEGUIR LEYENDO: