Marko Cortés arremetió contra la asignación del nuevo gobernante de Puebla: “Ya se repartieron el poder”

Marko Cortés arremetió contra el nuevo gobernador de Puebla foto: Twitter/@MarkoCortes)

Recientemente el Congreso del Estado de Puebla, con 38 votos a favor y uno en contra, se decretó la asignación de Sergio Salomón Céspedes Peregrina como el nuevo gobernador sustituto derivado de la muerte de Miguel Barbosa. A lo que el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, arremetió contra la decisión, calificándola de precipitada.

Por medio de redes sociales fue que Marko reaccionó a la incorporación de Salomón en el puesto vacante ante el sensible fallecimiento de Barbosa: “Nombraron al gobernador interino, realizando seguramente acuerdos inconfesables”.

Además recordó que el cuerpo del difunto gobernador aún no se encuentra bajo tierra y que tampoco habían acatado el protocolo de la ley para encontrar a su sustituto: “Aún Barbosa no ha sido sepultado y ya se repartieron el poder, habiendo tenido 30 días para la designación del interino, lo hacen en lo oscurito sin una agenda mínima de compromisos públicos que beneficien no solo a unos cuantos, sino a todas las familias poblanas”, así concluyó el post del panista.

(Captura de pantalla: Marko Cortés)

Ya que cerca de la media noche del pasado miércoles 14 de diciembre, las y los legisladores le concedieron una licencia indefinida a Sergio Salomón, para que se pudiera presentar en su nuevo cargo como diputado local, estableciendo las condiciones idóneas para que se asumiera el puesto.

Lo que significa que el expresidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo), mismo que se encuentra adscrito al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), concluirá el mandato que dejó inconcluso, por tal motivo estará al frente del Ejecutivo estatal hasta 2024.

En apego a lo establecido en el artículo 57 de la Constitución del estado de Puebla, el congreso tuvo una sesión ordinaria y dio comienzo al procedimiento para poder elegir al funcionario que tomará el cargo vacío desde hace dos días.

El Comité Ejecutivo Nacional del #PAN no avala la precipitada y vergonzosa componenda de los diputados locales poblanos que entre uno de ellos mismos nombraron al gobernador interino, realizando seguramente acuerdos inconfesables. (1/2) — Marko Cortés (@MarkoCortes) December 15, 2022

La premura de dicho proceso -el cual ocurrió a poco más de un día del fallecimiento del exgobernador- se debió a que este 15 de diciembre sería el último periodo ordinario de sesiones del año.

A pesar de que el presidente del partido dio a conocer su postura en contra, los usuarios de redes sociales le hicieron saber que estaban conformes con la decisión a la que se había llegado en la sesión.

“El contexto local que vive el estado requería un perfil como el de @SergioSalomonC, un hombre conciliador, por algo logró ese consenso en la votación. Como ciudadano manifiesto que tu postura no ayuda a la reconciliación que requiere Puebla en un momento tan difícil”, fue unos de los comentarios en los que se apreció el apoyo al nuevo gobernador.

Sergio Salomón Céspedes será gobernador de Puebla hasta diciembre de 2024. (Facebook/Sergio Salomón Céspedes Peregrina)

También se vieron respuestas en las que mencionaron que era una de las decisiones más certeras que se habían tomado en un tiempo y en favor del pueblo: “Hoy aplaudo la postura de los legisladores, quienes responsablemente y conforme a la Ley, tomaron una decisión en tiempo y forma para generar certidumbre y paz”.

Por último, hubo internautas que cuestionaron a Marko Cortés de no estar al pendiente de lo que su equipo en Puebla le informaba de la situación del estado: “Tu falta de oficio político y acercamiento con tus diputados unicamente exhibe su cero influencia y conocimiento de la coyuntura política poblana. El congreso actuó con orden y legalidad, además de un consenso amplio, donde 8 de tus 9 diputados le dieron su voto”.

