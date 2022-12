Influencer destruyó invitación para final de “La Más Draga” y fue expuesto por el productor

(Captura tiktok/Instagram/captura tiktok)

El pasado 13 de diciembre se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México la final de La Más Draga 5, sin embargo, además de la polémica entre Anahí y Maca Carriedo, un influencer causó indignación entre los usuarios de redes sociales después de mostrarse decepcionado tras asistir al evento y romper la invitación que le enviaron.

Todo comenzó en la cuenta de Tiktok del creador de contenido llamado Jihu (@jihuhbic). Ahí, en una larga narración, el joven externó que asistir a la final fue uno de las cosas “más deplorables” que había experimentado debido a que no le dieron accesos exclusivos para conocer a Anahí.

“Rompí mis boletos, mientras destruimos la invitación. Bueno, los voy a poner en contexto: yo no veo La Más Draga, no es un programa que yo consumo (...) pero la cosa empieza cuando yo me entero que Anahí va a estar en la final, ustedes saben que yo soy muy fan de Anahí (...) le escribo al productor y le digo: ‘Me voy a sincerar contigo, quiero ir, quiero ver a Anahí, me muero de ganas, por favor invítame”, comenzó a contar.

De acuerdo con la versión de Jihu, el productor -Bruno Olvez- se mostró accesible y le enviaron al influencer su invitación personalizada del evento. No obstante, mientras el tiktoker mostraba la invitación, comenzó a destruirla poco a poco en lo que continuaba su relato.

“Me arreglo como loco con mi acompañante, vamos a la alfombra y pido mis boletos. Llega la chava (...) de esa gente que con sólo verle la cara hasta el demonio se hubiera asustado (...) me dice: ‘Acá está el tuyo’ y le digo: ‘¿Cómo, sólo uno?’”, sentenció.

Para ese momento, la empleada le habría dado un boleto extra a Jihu, pero los asientos estaban alejados uno del otro, situación que molestó al joven. Además, según el influencer él esperaba tener un acceso exclusivo para poder conocer a Anahí, pero se enojó aún más al percatarse de que sus accesos eran generales.

“Jugaron con mi ilusión, yo quería ver a Anahí, era uno de mis sueños (...) se me hizo muy deplorable lo que hicieron (...) al final se les olvida que toda la gente estaba en esa transmisión no por ellos, sino por Anahí. Digo se colaron de ella aunque solo la sacaron tres minutos”, expresó Jihu y aseguró que no era justo que lo hubieran invitado para después tratarlo así.

Esto rápidamente generó sentimientos encontrados entre muchos seguidores del programa y, desde su cuenta de Instagram, el productor de La Más Draga publicó la conversación que mantuvo con el influencer para desmentirlo.

“Eso me pasa por invitar a gente que ni topo como este ser @jihubic. Lección aprendida”, colocó.

En los audios compartidos se puede oír que Jihu se comunicó con Bruno y se declaró fiel amante del proyecto, por lo que le externó vehementemente que le permitieran asistir a cambio de que él realizara contenido al respecto.

“Hola, qué tal, amigo, oye, perdóname que te mande un audio así con toda la confianza como si fueras mi amigo de toda la vida, pero quería no para molestarte, pero sí. Me mama tu programa, yo sé que no me conoces, pero me llamo Jihu y sé que van a hacer un evento, hablé con Joel y quería ver la posibilidad de si me podían invitar. Yo les hago TikToks, no me importa, lo que necesiten, pero es que está muy cool y yo soy el fan número uno de Anahí”.

Posterior a esto, se puede observar que Bruno le concedió la invitación y, ante la pregunta del influencer respecto a si podía ir acompañado, se lee que el productor le dice: “Eres solo”.

Las críticas hacia Jihu no se hicieron esperar y muchos internautas coincidieron en que fue una mala actitud por parte del joven hablar así de un show al que él pidió ir:

“Él se invitó solo y dice que lo invitaron jaja”. “Meterse con el fandom de la más draga, es acabar tu carrera”. “Literal le dijeron que era solo y lleva a alguien”, son algunos de los comentarios.

Pero la situación no concluyó ahí, pues en otro video, Jihu apareció para disculparse públicamente y remarcó que su actitud fue un “berrinche”, por lo que extendió su arrepentimiento al programa.

“Quiero pedir una disculpa por si en algún momento minimicé el trabajo de las drags, jamás fue mi intención. Se me hace increíble y es un talento que definitivamente yo no tengo y no iba por ahí. Excusas habría muchas, pero quiero agarrarme los calzones y decir que lo que verdaderamente pasó es que actué infantil, un berrinche, fue una tontería”, externó y agregó:

De repente siento que no actué yo (...) sí dije una mentira y la neta me arrepiento mucho, no sé por qué lo hice, no sé que estaba pensando en ese momento y esta vez la mega cagu*e (...) no me interesa que a la gente se le olvide, me interesa que sepan que sé que la cagué. Estoy trabajando en eso, fue un impulso muy tonto.

No obstante, a pesar de sus disculpas, muchos cibernautas continuaron escépticos ante los comentarios del joven y externaron su molestia hacia sus actitudes.

“Es una disculpa real? O les estas mentando la madre después de este video”. “La invitación fue hecha por artesanos una a una”. “Ni modo, te convertiste en la nueva Yuri”. “Y es ahí cuando sale su verdadero yo y todo mundo se da cuenta d cómo son en realidad, salen a pedir “disculpas” para q no lo funen”, se lee.

