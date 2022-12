Estudiantes de Campeche se habrían intoxicado con brownies “mágicos” durante una posada escolar

Estudiantes en Chiapas habrían consumido brownies adulterados por accidente (Captura)

Este 16 de diciembre trascendió en redes sociales un presunto caso de intoxicación con marihuana en una escuela secundaria de Campeche. Estudiantes de primer grado habrían ingerido brownies adicionados con cannabis durante la posada celebrada el último día de clases de este 2022.

De acuerdo con información difundida en redes sociales, fue en la Escuela General Número 7 “Joaquín Baranda y Quijano” ubicada en el barrio de Santa Ana de la capital del estado que varios estudiantes presuntamente resultaron afectados por ingerir alimentos adulterados con droga sin saberlo.

Capturas de pantalla de un chat de padres de familia del grupo primero F, revelaron que durante el convivio navideño los menores consumieron pastelillos de chocolate “mágicos”. En las imagénes se puede leer el mensaje: “Que los braunis [brownies] tienen droga y los niños del salón lo comieron”.

Fue durante una posada que estudiantes de secundaria se intoxicaron (MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

En respuesta a este aviso, algunos de los participantes de la conversación expresaron preocupación y otros se mostraron aliviados porque sus hijos faltaron a la escuela este día. Entre las respuestas estuvieron algunas como “Mi hija está llorando” y “Lo bueno que mi hijo no fue porque se enfermó”.

Otros papás confirmaron el hecho y, pese a que presuntamente ningún adolescente resultó gravemente afectado, exigieron a las autoridades escolares sancionar al alumno que compartió el postre con droga. Fue en la sección de comentarios de una publicación compartida por el medio local Telemar Campeche que se pudieron leer testimonios.

“El efecto pasa pero el mal rato que les hicieron pasar no fue algo que se tome a la ligera...Igual mi hijo estudia ahí y el también comió de eso, no fue chiste lo que hicieron, espero que tomen cartas en el asunto” y “Sí es real, mi hija estudia ahí y sí pasó, triste realidad pero también que poca madr* de los padres del niño que lo permitió” fueron algunas de las experiencias compartidas.

Menores resultaron intoxicados en Bochil, Chiapas (Foto: capturas de pantalla)

Este es el último de varios casos de intoxicación registrados durante 2022. El que más revuelo causó fue el de Bochil, Chiapas donde, en octubre, 57 alumnos resultaron intoxicados tras ingerir lo que inicialmente se creía era cocaína; sin embargo, según testimonios recabados por la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPyC), la probable causa fue la ingesta de pastillas para bajar de peso en combinación con bebidas energizantes y de agua embotellada que les repartió en hombre ajeno a la institución.

En octubre también, por lo menos 7 alumnos sufrieron una intoxicación en la Secundaria Federal 1 Constitución Mexicana ubicada en Tapachula, Chiapas. El 8 de noviembre la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPyC) informó que los primeros resultados de la investigación apuntan a que los síntomas derivaron de la ingesta de alimentos y reveló que está siendo analizado un componente químico encontrado en dulces vendidos fuera del plantel.

Presuntamente los estudiantes de Chiapas que resultaron intoxicados ingerieron bebidas energizantes en combinación con pastillas para bajar de peso (iStock)

Un caso más se registró en una preparatoria en Tlaxcala, donde seis alumnos se intoxicaron tras beber café. Los alumnos fueron rápidamente atendidos y reportados como fuera de peligro; las autoridades tomaron muestras de la bebida para determinar qué contenía y por qué causó efectos adversos en la salud de los afectados.

El asunto fue retomado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su momento hizo un llamado a no generar alarma. “No se descarta el que se repitan casos (...) no se ha aclarado del todo, pero quiero aprovechar para que no haya psicosis, porque estoy seguro de que no va a pasar nada grave a los muchachos”, mencionó en su conferencia matutina.

