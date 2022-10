Confirmaron que estudiantes intoxicados en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas consumieron brownies con marihuana

El caso de intoxicación en Tuxtla Gutiérrez es el tercero en lo que va de octubre (Foto: Facebook/Noticiero Libre Tuxtla)

Un nuevo caso de intoxicación de estudiantes causó revuelo. Al menos siete estudiantes se intoxicaron en el Colegio de Bachilleres Chiapas (Colbach) Plantel 33 Polyforum de Tuxtla Gutiérrez, tras consumir brownies.

Aunque el hecho ocurrió el 12 de octubre, fue hasta dos días después que la administración de la institución educativa confirmó que los pastelillos consumidos por los alumnos contenían marihuana.

Medios locales compartieron el acta que Colbach envió a los padres de familia, en la cual se detalló que fue un alumno quien compartió con sus compañeros los brownies, sin que estos supieran que contenían droga.

Un alumno relató que un compañero le invitó un brownie, tras consumirlo comenzó a sentirse mal (Foto: Captura)

Uno de los estudiantes intoxicados compartió con las autoridades educativas que se encontraba en la cancha de la escuela cuando otro adolescente le regaló a él y varias personas más un pastelillo de chocolate.

Después de una caminata el afectado comenzó a experimentar síntomas como mareo, somnolencia, pulso acelerado y calor excesivo. De acuerdo con el “acta circunstancia de los hechos”, el alumno relató:

“Estabámos en la parte trasera del edificio D. (en la) cancha de fútbol. Mi compañero nos compartió una pieza pequeña de de un pastelito de chocolate. Después fuimos a caminar un rato. Me sentía aún bien pero como a las 16:30 horas me empecé a sentir mal con los siguientes síntomas: mareos, calor, sueño, corazón acelerado y ya no puede entrar a clases por sentirme mal hasta que me llevaron a la subdirección de lo cual no lo recuerdo hasta que vinieron mis padres por mi”.

Colbach emitió recomendaciones para evitar más casos de intoxicación (Foto: Colegio de Bachilleres Chiapas)

El menor de edad fue sometido a un examen toxicológico en el que se comprobó que el postre que consumió estaba adicionado con cannabis.

La madre del estudiante presentó una queja ante Colbach, y tal como comunicó la institución educativa, solicitó “se tomen las medidas necesarias en cuanto al alumno por andar compartiendo un pastel con marihuana”.

Tras el incidente la institución educativa compartió un comunicado en redes sociales en el que exhortaron al alumnado a no consumir alimentos con envolturas de dudosa procedencia, verificar la fecha de caducidad en productos comprados en cafetería, no aceptar ningún obsequio de extraños fuera de la escuela y evitar tomar agua de dispensadores.

Casos de intoxicación de alumnos en Chiapas

Durante los primeros días de octubre se registraron dos casos más de intoxicación en planteles educativos. En el primero más de 100 alumnos se intoxicaron en Bochil, Chiapas.

Trascendió que el 8 de octubre los estudiantes consumieron cocaína involuntariamente al ingerir agua, por lo que padres de familia han presentado 29 denuncias.

Menores resultaron intoxicados en Bochil, Chiapas (Foto: capturas de pantalla)

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado (FGE) ha confirmado que tres estudiantes dieron positivo en la prueba toxicológica. También informó que como parte de la investigación inspeccionaron el plantel, donde encontraron 33 botes de plástico y bolsas de nylon con una sustancia azul sospechosa.

Estudiante en Tapachula se intoxicaron (Foto: Especial)

Tres días después de lo ocurrido en Bochil, al menos catorce alumnos sufrieron intoxicación en Tapuchula, Chiapas. El caso, que tuvo lugar en la Secundaria Federal 1, desató el caos entre padres de familia, quienes entraron a la fuerza para sacar a sus hijos.

La situación causó gran indignación debido a que el 23 de septiembre sucedió algo similar en la misma escuela. En esa ocasión la prensa local reportó que más de 30 estudiantes se intoxicaron por circunstancias desconocidas.

