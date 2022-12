El día que AMLO dijo que escuchar mucho a Ciro Gómez Leyva es “dañino para la salud”

En la conferencia de prensa del mandatario mexicano comentó que escuchar solo a periodistas es dañino para la salud

Ante el ataque perpetuado hacia el periodista Ciro Gómez Leyva muchos usuarios de redes sociales lo relacionan sobre el ataque que ha hecho el presidente de México no solo hacia él, sino contra otros a los que dice que no hacen periodismo.

“Alguien me quiso matar anoche”, así inició su programa de radio Ciro Gómez Leyva Después de salir de su programa de televisión, el conductor mencionó que le dispararon a menos de 300 metros de su casa VER NOTA

Después de que Ciro mencionara en su estación de radio cómo fue el ataque que recibió, afuera de su casa, en redes sociales dieron a conocer que hace dos días Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, dijo que escucharlo a él y a otros periodistas, que siempre lo atacan, es “dañino para la salud”.

“No está de más seguir insistiendo en cómo se utiliza los medios de información para atacarnos y sobre todo para querer detener el proceso de transformación que está en marcha en el país, no lo van a lograr, pero si es importante que haya réplica para que no puedan manipular, como lo hacían antes”.

Ciro Gómez Leyva denunció ataque armado en su contra cuando estaba cerca de su casa El comunicador dijo que dos sujetos abrieron fuego en su contra con la “clara intención” de asesinarlo; la Fiscalía capitalina ya abrió una carpeta de investigación VER NOTA

Desde que tomó posesión como presidente de México, AMLO realizó las mañaneras con el fin de comunicar todos los temas públicos, informando que este era el primer cambio que no hicieron los otros mandatarios de México.

“Estaban al servicio de los intereses creados, casi todos empleados, de potentados periodistas, subordinados a la oligarquía. No es un periodismo independiente, que represente los sentimientos del pueblo, no”, expresó.

AMLO envió un mensaje a Ciro Gómez Leyva tras su atentado: “No está solo” El presidente de México celebró que el periodista de Grupo Imagen y Radio Fórmula haya salido ileso y reitero el apoyo de su gobierno para dar con los culpables VER NOTA

Conforme pasó el tiempo, hasta el día de hoy, López Obrador sembró odio contra periodistas y todo aquel que esté en contra de la ideología de la cuarta transformación, dejando a un lado la información y posicionando a los “enemigos” de la ideología que mantiene Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Representan a grupos de poder económico y político, es parte de la corrupción que imperó durante mucho tiempo y ahora están muy molestos porque ya no tienen el poder que antes exhibían impunemente, ya difaman, atacan todos los días, pero no tienen efectividad, porque la gente, lo hemos dicho muchas veces, está muy consciente y ya está harta de la prensa vendida o alquilada y de estos medios de comunicación que solo defienden a las minorías rapases”.

Sin embargo, una investigación de Article 19 dio a conocer el gasto preliminar que hizo el gobierno federal, en publicidad durante el 2021. Esto ha sido 41 por ciento menos que años pasados, de otros sexenios, aunque en los primeros tres años de la 4T, La Jornada recibió dinero por 641.5 mdp, medio de comunicación favorecido, al igual que TV Azteca, Televisa y Radio Fórmula. Además de que estos medios concentran una tercera parte del gasto en comunicación social federal.

AMLO aseguró en su reciente conferencia mañanera que no se cambiará la estrategia de seguridad bajo la premisa "abrazos, no balazos" FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“Ya ese periodismo que no tiene que hacer en el país, existe la libertad de expresión de las ideas, pero no tiene eficacia. Sin embargo, pues no les queda de otra más que seguir con lo mismo: atacando con mucho dinero, pero la gente está muy consciente de que hace falta que se consolide la transformación y que termines de limpiar la corrupción, al país y que nunca más vuelva la corrupción, prepotencia y que el gobierno represente a todos y no a una minoría rapaz”, continuó.

A su vez, enlistó medios de comunicación como Reforma, Crónica e incluso medios internacionales como The Washington Post o New York Times en la que señaló como periodismo “sin ética”, ya que “no les importan los pueblos”.

“Antes no se podía tocar a los intocables, ahora si podemos hacerlo”.

“Imagínense si nada más escucha uno a Ciro o a Loret de Mola, o a Sarmiento no pues es hasta dañino hasta para la salud. Si los escucha uno mucho le puede salir a uno un tumor en el cerebro”.

SEGUIR LEYENDO: