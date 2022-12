“Alguien me quiso matar anoche”, así inició su programa de radio Ciro Gómez Leyva

En su programa de radio, el periodista comentó lo sucedido, con respecto a su ataque

Después de que Ciro Gómez Leyva sufriera un ataque en su contra, el periodista se presentó en su programa de radio en donde mencionó a su audiencia “alguien me quiso matar anoche”.

En su programa de Radio, el periodista agradeció los mensajes tanto de apoyo de sus compañeros, así como de la gente que estuvo atenta sobre el ataque que recibió afuera de su casa.

“Antes de ir con toda la información quiero agradecer de corazón a muchas personas que me han compartido mensajes, sus comentarios, su cariño. Gracias de corazón, no he tenido tiempo de responderles y les quiero agradecer mucho sus mensajes”, dijo Ciro con una vos temblorosa.

A continuación de ello agregó que de acuerdo con la investigación que se está haciendo sobre su caso, alguien trató de quitarle la vida al periodista.

Ciro comentó que salió de su programa de televisión que tiene en Grupo Imagen y que siempre se va a su casa después de terminar el programa, como siempre lo hace todas las noches. (Foto: Cuartoscuro)

“A juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo luego la autoridad, el Ministerio Público, los peritos: alguien me quiso matar anoche, a unos trecientos metros de mi casa, en la colonia Florida, al sur de la ciudad de México, muy cerca de las instalaciones”, explicó.

Ciro comentó que salió de su programa de televisión que tiene en Grupo Imagen y que siempre se va a su casa después de terminar el programa, como siempre lo hace todas las noches.

“Salía de “Imagen” del noticiero como todas las noches, cerca de las once de la noche, y ya muy cerca de mi casa en la calle Tecoyotitla, me dispararon desde una motocicleta”, confesó el conductor.

Ante la conclusión de los peritos, Ciro señaló en su estación de radio que no solo había sido el motociclista quien lo había atacado.

Impactos de bala marcados en la camioneta del periodista Ciro Gómez Leyva (CGL)

“Aunque los peritos, más tarde, cuando revisaron el vehículo, me dijeron que quisa, pudieron haber salido disparos también de otro vehículo. No sé más”.

El ataque al periodista hizo que muchos del gremio, legisladores y personas que lo conocen, por escuchar sus programas, se unieran al ataque que recibió Ciro, ya que México es uno de los países en donde más matan a periodistas.

“Yo manejo mi coche, lo he hecho siempre, yo no tengo escolta. Manejo en las noches una camioneta blindada que me proporcionó, desde hace seis años, Imagen televisión, es la que manejo, es una camioneta propiedad de ellos”, advirtió.

De igual forma, dijo no tener ningún conflicto de intereses que perpetuara esta situación, por lo cual la investigación se sigue realizando.

“No tenía ninguna amenaza, no tengo pleitos personales con nadie, no tengo deudas, pero alguien me quiso matar anoche al menos, de eso se desprende”.

“Por lo que ocurrió no me hirieron, resistió bien el blindaje de la camioneta, al regresar voy a hacer una relación de cómo se dieron los hechos, recibí rápidamente la atención, el apoyo y la protección de la policía de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad, declaré ante el Ministerio Público hacia las dos de la mañana, una atención excelente, y bueno, hacemos un corte”, así dio inicio a su programa de radio.

Después del ataque al periodista, las personas recordaron en redes sociales el proyecto que aprobaron los eurodiputados hacia México, en el cual le pidieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que de un alto a la “retórica populista” y que garantice la protección de periodistas y activistas en México.

