Twitter suspendió las cuentas de más de una docena de periodistas de medios internacionales

Twitter suspendió las cuentas de más de media docena de periodistas de CNN, The New York Times, The Washington Post y otros medios este jueves por la noche.

Según informó The Washington Post, “muchas de las cuentas suspendidas habían escrito recientemente sobre una disputa entre el propietario de la plataforma, Elon Musk, y otro usuario de Twitter que había rastreado los viajes en jet privado del multimillonario”.

Los bloqueos de este jueves por la noche se produjeron sin advertencia ni explicación por parte de Twitter, según detallaron algunos de los comunicadores afectados.

Twitter también cambió el miércoles sus reglas para prohibir compartir la ubicación actual de otra persona sin su consentimiento.

(Con información de Washington Post y AP)

Noticia en desarrollo...