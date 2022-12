Presidente de México prefiere concierto con Bad Bunny que comprar vacunas contra la viruela del mono

La molestia de activistas y personas con viruela símica se presentó después de que el Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, prefirieran hablar con Bad Bunny para hacer concierto en la Ciudad de México que atender los recientes casos de la enfermedad.

Sheinbaum buscó a Bad Bunny para dar un concierto gratuito en el Zócalo Durante el primer concierto de la estrella del reguetón en la CDMX se generó caos a las afueras del estadio Azteca debido al alto número de boletos duplicados o clonados VER NOTA

Y a pesar de que ya tenga siete meses desde que llegó el primer suceso, todavía no hay un avance de la compra de la vacuna, a pesar de que en otros países ya lo están eliminando.

Desde que el hombre de 50 años fue confirmado con viruela símica, el 28 de mayo del 2022, empezó a crecer este problema hasta que hoy en día existen alrededor de 3 mil 455 infectados y 11 muertos.

Bad Bunny en el Zócalo: Claudia Sheinbaum confirmó pláticas con productores del cantante tras petición de AMLO La jefa de gobierno de la CDMX aseguró que tanto ella como el presidente Andrés Manuel López Obrador harán todo lo posible por convencer el Conejo Malo VER NOTA

Los datos que provienen de la última información, confirmado por el subsecretario de salud, muestra la homofobia institucional, a lo que el activista Alaín Pinzón se había dirigido anteriormente con el fin de que sus “prejuicios, que tu moral hablen”.

La molestia de activistas y personas con viruela símica se presentó después de que el presidente de México prefiriera hablar con Bad Bunny para hacer concierto en la Ciudad de México que atender los recientes casos de la enfermedad. (Fotos: Twitter/@lopezobrador_/@sanbenito)

Sin embargo, solo publican recomendaciones y medidas de seguridad para que la sociedad prevenga esta enfermedad. Algo que es complicado para los trabajadores, siendo que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no brindan los meses de incapacidad para que se evite contagios, incluso algunas personas mencionan que solo dan una semana.

Bad Bunny en el Zócalo: los mejores memes que dejó la invitación de AMLO en la mañanera Andrés Manuel López Obrador aseguró que en dado caso se aceptar pondrá el escenario y las luces, pero no de la palmera que caracterizó el “World’s Hottest Tour” VER NOTA

Se cree que la viruela del mono, también llamado “Monkeypox”, es una infección en la cual se puede proyectar como erupción cutánea en cara, extremidades y regiones genitales.

Al principio se pensaba que esta enfermedad se transmitía de hombres que tienen sexo con hombres (HSH), pero causó más ruido cuando se dieron cuenta de que las personas con la enfermedad también se contabilizaron menores.

Al principio, el gobierno emitió un comunicado donde mencionaba que no era pandemia, pero después de que se realizó la 30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana la participación de Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, del Gobierno de México, expresaron que la viruela símica es una pandemia.

Cuando La revista médica británica “The Lancet” publicó un artículo que habla sobre los casos de la viruela del mono en México, así como los que persisten, pero algo que llamó la atención de activistas fue que dan a entender que es necesaria la vacuna.

Además, esta enfermedad reveló el estigma que existe hacia las personas de la comunidad LGBT+, ya que hoy, muchos se han manifestado porque México es el único país que no ha dado un avance sobre la vacuna e incluso de la compra del medicamento.

Esto no es solo un problema entre el subsecretario de salud Hugo López-Gatell y manifestantes, sino que existen contradicciones por parte interno del gobierno.

Cuando La revista médica británica “The Lancet” publicó un artículo que habla sobre los casos de la viruela del mono en México, así como los que persisten, pero algo que llamó la atención de activistas fue que dan a entender que es necesaria la vacuna.

El artículo que tiene como título: “Epidemiological and clinical characteristics of patients with human monkeypox infection in Mexico: A nationwide observational study” (en español sería “Características epidemiológicas y clínicas de pacientes con infección humana por viruela del simio en México: un estudio observacional a nivel nacional”), concluyen que se debería de usar la vacuna si está disponible.

Esto no es solo un problema entre el subsecretario de salud Hugo López-Gatell y manifestantes, sino que existen contradicciones por parte interno del gobierno.

“Los pacientes que cumplieron con la definición clínica operativa de viruela del simio o contactos cercanos sintomáticos de casos confirmados fueron evaluados mediante reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real”.

En redes sociales dieron a conocer este resultado que se publicó en dicha revista, el cual dijeron que “da gusto ver que concluyen que debe usarse la vacunación si está disponible”.

Uno de los que levantó la voz fue el activista Alaín Pinzón, quien comentó: “Qué nivel de mentira eres @HLGatell qué nivel traen en la @SSalud_mx. ¿Cuándo inicia la vacunación?”, escribió.

Todavía no hay embarcación que traiga las vacunas, incluso repiten las recomendaciones e incluso los casos COVID-19 va por su sexta ola, algo que está opacando a quienes tienen viruela del mono, siendo ésta una población vulnerable, ya que algunos recordaron el momento cuando empezó el problema con el sida.

SEGUIR LEYENDO: