La polémica respuesta del Director General de Promoción de la Salud, de México, ante la Viruela del mono

En la 30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana la participación de Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, del Gobierno de México, tuvo muchos señalamientos en redes sociales, con respecto a la postura sobre la Viruela del Mono.

En la intervención el director general de promoción señaló que no importa el diagnóstico, las vacunas y además revictimiza a los pacientes, siendo que se está declarando una emergencia sanitaria internacional.

En uno de los comentarios que realizó el director general, hizo referencia que la Viruela del Mono es resultado de una paranoia postpandemia.

"Híjole, nos cae la epidemia de ´Monkeypox´ en un estatus de salud mental post-pandémico en la sociedad, de forma brutal en la que seguimos con una necesidad imperiosa de vacunación, ante todo, ante cualquier cosa cuando en realidad, particularmente desde nuestro punto de vista para esta infección no debería de ser y la comunicación así también debería de ser desde la propia Organización", mencionó en su participación.





De igual forma, comentó que este punto de vista lo compartió el Subsecretario Hugo López-Gatell en la reunión del consejo directivo en donde afirmó que hay un excesivo énfasis en la vacunación, “con la vacuna que no está disponible para todos”.

“En un estatus difícil post pandémico en materia de salud mental y de necesidad y medidas de contención médica y de diagnóstico, pero diagnóstico como lo estamos estableciendo de forma errónea desde la perspectiva médica actual, en donde en lugar de irnos con la clínica y accionar con la clínica estamos yéndonos a, inclusive como persona infectada”.

Ricardo Cortés también hizo alusión a cómo es que la gente percibe la enfermedad de la Viruela del Mono ya que él considera que sale en las manos y no en otras partes del cuerpo.

“Veo la roncha (parece) sé que tuve una actividad potencialmente riesgosa, pero no me han dicho que soy positivo y entonces no hago las acciones de contención específicas, basadas en la clínica, y creo que es una narrativa social, inclusive, propiciada por nosotros, en donde el examen del laboratorio es la clave cuando en realidad la clínica debe ser la clave”.

“En donde estamos con una necesidad imperiosa de vacunación y es honestamente la primera vez que escucho, claramente, que no es preexposición la vacuna, que solamente debe ser post exposición y esos detalles de comunicación con y deben ser muy importantes”, afirmó.

Además, Cortés expresó que el control y la batalla para esta epidemia, de la Viruela del Mono, debe de ser controlada “con comunicación en la comunidad”, pero si ponemos “en primer lugar el diagnóstico del laboratorio, la vacunación y al final la comunicación creo que vamos a perpetuar algunos errores, que me parece se han cometido un poco en el manejo de la administración, de este problema que es importante”, finalizó con su participación.

Respuestas en redes sociales de la comunidad LGBT+

El Programa permanente de apoyo comunitario para personas con VIH. “VIHve Libre” se manifestó en contra:

Después de ver la participación del, director general de Promoción de la Salud, del Gobierno de México, varias personas expresaron su molestia en específico Jorge Saavedra, director en AHF Global Public Health Institute at the UM y ex director de CENSIDA.

“Raya en #homofobia posición de la @SSalud_mx México ante Organización Panamericana de la Salud @opsoms. La #ViruelaSímica no es una emergencia dice. Solo le faltó agregar: ´porque solo afecta a los gays´. Da a entender que no vacunarán”, escribió.

“Es muy grave la declaración del gobierno mexicano en una representación internacional @SSalud_mx ¿Esa es su postura o solo es de @RicardoDGPS? ¿Cómo pueden decir que es una ´idea post-pandemia´ la necesidad de una vacuna? Exigimos tu RENUNCIA. Totalmente irresponsable lo dicho ahí”.

Los activistas de la comunidad LGBT+ han exigido al gobierno que apliquen la vacuna para la Viruela del Mono una de estas concentraciones se realizó el pasado 26 de julio frente al edificio de la antigua sede de la Secretaría de Salud, donde décadas atrás el gobierno mexicano tomó la decisión de erradicar la viruela inmunizando a la población mexicana en peligro.

