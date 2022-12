“Las rodillas hincadas en Palacio Nacional”: la dura crítica de Germán Martínez al “plan B”

El senador Germán Martínez Cázares expresó que no se legisle "sobre las rodillas" (Senado)

En el marco de la discusión legislativa sobre el paquete de reformas a leyes electorales secundadas, llevada a cabo en el Senado de la República, el senador Germán Martínez criticó la minuta, en particular, el rescate a los “partidos chiquitos”.

Durante su intervención en el pleno, el ex miembro del grupo parlamentario de Morena —ahora del Grupo Plural— sentenció que para la aprobación del llamado “plan B” no hay consenso ni al interior de la coalición gobernante.

También, acusó que, pese a que la justificación de las reformas es el ahorro al erario, con la propuesta se permite rescatar a partidos que no obtuvieron el 3% de los sufragios (que la ley establece para su supervivencia), a través de la transferencia de votos dentro de las coaliciones.

“Para nadie es un secreto que ni siquiera hay un ánimo y un consenso legítimo de la pieza legislativa que se nos va a proponer. Están claras y ya se circulan algunas reservas a la minuta, como la reserva de la transferencia de votos y candidaturas a partidos chiquitos cuando se habla de ahorrar dinero en el INE”, expresó el senador electo por representación proporcional.

Martínez Cázares acusó que se busca mantener a los partidos pequeños, mientras se le restan recursos al Instituto Nacional Electoral. “Se quiere mantener a los partidos chiquitos en la ubre, amamantándolos presupuestalmente mientras se quiere reducir al INE dinero. Ese juego del partido, y de la coalición gobernante, ni siquiera tienen consenso interno entre ellos”, sentenció.

Fue en ese sentido que expresó: “No legislemos sobre las rodillas y menos sobre las rodillas hincadas en el suelo de Palacio Nacional. Este asunto es grave”, condenó el ex presidente nacional del PAN.

CIUDAD DE MÉXICO, 06SEPTIEMBRE2022.- Se llevó a cabo la Sesión Ordinaria en el Senado de la República. FOTO:GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Y es que, en medio de la prisa del gobierno federal por la aprobación de las reformas en materia electoral, en Morena, el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) se insistió por incluir más cambios en la minuta, a pocos días de que termine el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

Por su parte, Germán Martínez renunció a Acción Nacional (PAN) en 2018, cuando se anunció su candidatura como senador en la lista plurinominal de Morena. Pese a que fue parte de la bancada morenista, se fue alejando, al igual que la senadora Lilly Téllez; Martínez se unió al Grupo Plural y Téllez al PAN.

Fue en ese sentido que el mandatario federal, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hace unos días calificó como “un error” la invitación que les extendió a dichos políticos para unirse al partido que fundó.

Durante la conferencia mañanera del pasado 7 de diciembre, el presidente se atribuyó la responsabilidad de haber llamado a Lilly Téllez. “Triunfa la señora y sin hacerle nada, nada, se vuelve mi adversaria más furibunda, que es la que dice que si ella llegar a ser presidenta me va a meter a la cárcel”, expresó.

AMLO aseguró que cometió "un error" al invitar a Germán Martínez a Morena (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

“Es que se cometen errores, muchos. No hay quien diga que no comete errores, pero también no tiene uno por qué sentirse mal, porque uno actúa de buena fe (...) No sólo me he equivocado con ella, ahí está el caso de Germán Martínez”, añadió.

Ahí, consideró a Martínez Cázares como alguien “del corte de (Felipe) Calderón”. “Sin hacerle nada, al contrario, se le dio la oportunidad de participar como senador, para candidato a senador, y luego yo necesitaba una gente buena para el Seguro Social, imagínense”, explicó.

Sin embargo, en dichas declaraciones no metió a Ricardo Monreal en la misma categoría, pese a los cuestionamientos de la prensa. “No, no, no, es distinto, son cosas distintas”, aclaró.

