Verónica Castro negó tocar temas íntimos con sus fans: “Me da asco hablar de eso”

La veterana actriz fue señalada por sostener conversaciones inaporpiadas con un grupo de fanáticas (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

Desde hace algunas semanas Verónica Castro ha estado en medio de la controversia, pues luego de que el periodista Jorge Carbajal diera a conocer que presuntamente la emblemática actriz mexicana sostenía conversaciones “subidas de tono” con mujeres adolescentes vía videollamada, “la Vero” ha estado presente en los marcadores de tendencias en las redes sociales.

Ahora, la actriz que aparece nuevamente en las pantallas gracias a la retransmisión de Los ricos también lloran apareció de manera pública para enfrentar la polémica que la envuelve y además se refirió a Tiara, una joven que la ha acusado de sostener conversaciones inapropiadas con sus jóvenes admiradoras.

Fue en el espacio de Ventaneando donde la veterana actriz se defendió de las acusaciones en entrevista telefónica y aseguró que existen varias jóvenes respaldadas por sus papás que han desmentido las crudas acusaciones en su contra, pues según Jorge Carbajal, Verónica incluso se mostró interesada en invitar a las menores a su casa en Acapulco sin la presencia de sus familiares.

Fue el periodista Jorge Carbajal quien dijo haber visto 6 horas de video y analizó el comportamiento de Verónica (Foto: Instagram @jorgitocarbajal//@vricastroficial)

La mamá de Cristian Castro externó que todo se trata de una campaña para dañar su imagen y aseguró que le apena conocer lo que ha hecho Tiara, la joven que la ha acusado en redes.

“Estoy muy contenta y agradecida porque el grupo de chicas que compartían se han comunicado, ha salido afuera la verdad. Han puesto todo en su lugar, no había nada de nada. Esas jovencitas junto a sus padres, pues también hablaron y pusieron la verdad. Me da mucha pena esta pobre muchacha, me da mucha tristeza. Me duele mucho, yo siempre me he acercado a toda la gente de corazón. Quedó muy claro”, expresó la actriz.

Verónica admitió haber realizado videollamadas para estrechar sus lazos con las fans que la admiran, grupos conformados en células organizadas por Tiara, quien gestionaba las charlas entre las fanáticas y su estrella.

“Entre ellas hay diferentes grupos, unas eran Las fantasmas, son un grupo diferente, hacen amistades en las redes sociales. En ese caso me tocó a mí. Hasta juntaron para enviarme un oso de peluche... Ellas me mandaban un oso de peluche. Ellas querían verlo. Ellas mismas decidían un Zoom, decidieron que la jefa fuera Tiara. Ellas se organizaban”, añadió.

Tras el escándalo, Verónica solicitó las disculpas del periodista y Gustavo Adolfo Infante (Captura Twitter)

La conductora de los recordados programas Mala noche no y La movida, aseguró que los padres de las jóvenes estaban al tanto de las conversaciones por videollamada, e incluso la madre de una de ella fue quien le hizo llegar el enorme oso de peluche que recibió en nombre del grupo de fans.

“Sí, por su puesto, el oso lo trajo una de las mamás de ellas. Yo siempre tenía contacto con los papás. Alguien las está manipulando seguramente”.

Respecto a las presuntas conversaciones que habrían tenido un matiz de tono sexual, charlas que supuestamente sostenía con las menores de edad a altas horas de la madrugada, Verónica admitió que en su forma de expresarse cotidianamente hable “en doble sentido”, pero nunca con una intención oculta.

Hace semanas, Verónica recibió a Pati en su casa de Acapulco (IG: @chapoypati)

“No, absolutamente nada. El tema recurrente era de ellas. Obviamente ‘ay abuelita, el sapito’, habla uno en doble sentido, pero en realidad hablar de eso, te lo juro me da asco. Lo que dice esa gente es de terror. Si yo fuera una mamá que viera eso, que le estuvieran haciendo algún daño, sería la primera en saltar”, expresó.

Asimismo, respecto a las invitaciones a las chicas a su mansión en la costa de Guerrero, Verónica dijo que siempre ha extendido la invitación a otras personas. “A quien quiera yo siempre le hago la invitación -a su casa de Acapulco-, que vengan a Acapulco. Soy una persona que siempre las invito”.

Y es que también salieron a la luz ciertos fragmentos de video donde se le ve a Verónica Castro comentar con sus fans el video íntimo que del actor Gabriel Soto se filtró hace un par de años. Al respecto, “la Vero” aceptó haberlo visto gracias a las menores.

La actriz está siendo asesorada por un grupo de abogados (Foto: Twitter/@vrocastroficial)

“Yo no lo había visto, en ese grupo lo tenían, son jóvenes de descubrir cosas, pero ni al caso. No tiene nada qué ver. Yo estoy más allá del bien que del mal”.

Tras escuchar las declaraciones de Castro, Pati Chapoy dio su opinión y expresó que “un ser de oscuridad” es quien está detrás de Tiara, la joven que ha acusado a la actriz de Rosa salvaje. “Se nota que está manipulada por un ser de oscuridad, ese es mi percepción”, dijo Pati Chapoy.

“Pues sí, manipulada. Tiara es un ser humano muy necesitado de amor, la siento desubicada, va de un lado para otro. Hace maldosidades. No creo que pueda tener tanta maldad tan joven. Está manipulada, al mandar a una joven y mandar imágenes que están falseadas. Me da tristeza, me da lástima que hagan esto con gentes jóvenes. Parece que la sufrió mucho de pequeñita. Hay que tener este tipo de personas. Qué casualidad que sale algo mío y dicen, ‘vamos a aparecer este problema’”, respondió Verónica.

La actriz informó que continúa en contacto con sus fans y que un grupo de abogados se están haciendo cargo de la situación, además confirmó que retomó su cuenta de Twitter. “Porque la gente estaba pidiéndolo. Son gentes que no son normales, no saben pedir una disculpa cuando se equivocan. Yo sigo con mi vida normal, con las mismas que están ahora. Como si no hubiera pasado nada”.

