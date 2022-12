Tame Impala anunció segunda fecha en México: fecha, precios y preventa de boletos

Tame Impala en su presentación en el primer día del festival Corona Capital 2021 que se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Todavía no comienza el 2023 y muchos conceptos musicales ya se encuentran preparando todo para su regreso a los escenarios. Tal es el caso de Tame Impala, una agrupación australiana que sorprendió a sus fanáticos mexicanos con una estupenda noticia, tras la alta demanda de boletos en su primer concierto en la CDMX abrieron una segunda fecha.

Tame Impala en México 2023: fecha y venta de boletos En 2020, la pandemia de coronavirus provocó la suspensión de un concierto de esta misma banda junto a MGMT VER NOTA

La agrupación que ha conquistado al público con temas como The less i know the better, One more hour y Let it happen dio a conocer que comenzará su Slow Rush Tour en México el viernes 09 de marzo en el Palacio de los Deportes. En cuanto trascendió la información sus fans arrasaron con las entradas y, como era de esperarse, se agotaron en cuestión de horas.

(Instagram/@tameimpala)

Por esa razón, Tame Impala decidió abrir una segunda fecha el sábado 11 de marzo en el mismo recinto ubicado en la CDMX, así lo confirmó Ocesa a través de su cuenta oficial de Twitter. De acuerdo con la información que compartió la empresa, el próximo 16 de diciembre se llevará a cabo una preventa especial para los tarjetahabientes de Citibanamex por medio de Ticketmaster.

Aterciopelados tocará su álbum El Dorado en vivo en 2023 La agrupación bogotana interpretará uno de sus álbumes más aclamados en el Palacio de los Deportes el próximo 22 de abril VER NOTA

En cuanto a la venta en general se llevará a cabo un día después, es decir, el 17 de diciembre. Los precios de las entradas varían de acuerdo con la zona: el acceso General tiene un costo de mil 344 pesos mexicanos; la Sección D tiene un valor de mil ocho y quienes elijan la Sección E tendrán que desembolsar 792 pesos.

(Imagen Twitter)

Asimismo, la agrupación adelantó que en su segunda fecha contarán con la participación especial de Cuco, cantautor estadounidense que con tan solo 24 años ha logrado encontrar un espacio en la industria musical con canciones como Lover is a day, Lo que siento, Amor por siempre y Piel canela.

La impactante fotografía de Irma Serrano en su cumpleaños 89 Este viernes “La Tigresa” reapareció en la celebración de su cumpleaños, en donde festejó junto a su sobrino en Chiapas VER NOTA

Las otras ciudades de Latinoamérica en las que se presentará Tame Impala en 2023 son las siguientes:

-18 de marzo, en el festival Lollapalooza de Buenos Aires, Argentina

-19 de marzo, en el festival Lollapalooza de Santiago de Chile

-21 de marzo en el festival Asunciónico de Asunción, Paraguay

La banda ya ha visitado México en otras ocasiones para participar en festivales. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

-22 de marzo en el festival Asunciónico de Asunción, Paraguay

-23 de marzo en el festival Estéreo Picnic de Bogotá, Colombia

-25 de marzo en el festival Lollapalooza de Sao Paulo, Brasil

Cabe recordar que en 2020 Tame Impala tuvo que suspender un concierto que tenía programado en México con MGMT por las restricciones derivadas de la pandemia COVID-19. En un principio solo pospusieron la presentación unos meses, pero después tuvieron que cancelarlo definitivamente debido a la gran cantidad de contagios que mantuvo suspendido al mundo durante aproximadamente dos años.

“Debido a la pandemia, nuestros shows actualmente programados quedan cancelados… Estábamos muy emocionados de tocar para todos ustedes, pero parece que eso no sucederá al menos hasta 2022″, se leyó. En esa ocasión, Ticketmaster devolvió el dinero que el público mexicano había pagado por sus boletos.

La agrupación ha formado parte del Corona Capital (Foto: Ocesa)

Tras lo ocurrido, sus fans esperaban con ansias su regreso a los escenarios en un concierto individual, de ahí la alta demanda en sus entradas para el Palacio de los Deportes. En cuanto confirmaron la segunda fecha recibieron reacciones positivas, sin embargo, también trascendió un sentimiento de miedo por la boletera que se encargará del evento.

Y es que recientemente estuvo envuelta en un gran escándalo al cancelar varios boletos para el concierto que Bad Bunny ofreció en el Estadio Azteca por supuesta clonación.

SEGUIR LEYENDO: