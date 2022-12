“Zaldívar salvó la vida de tres hombres”: fallas del sistema de justicia quedaron expuestas en ‘Martes del Jaguar’

La fabricación de pruebas y violaciones a derechos humanos se vieron reflejadas en un proceso penal lleno de inconsistencias. (Netflix)

Durante la más reciente emisión del Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche Layda Sansores tuvo como invitados a Héctor Muñoz Muñoz, Gonzalo García Hernández y Juan Luis López García, los tres hombres que fueron encarcelados de manera injusta y liberados, siete años después, por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Con breves intervenciones, los protagonistas del documental Duda razonable, en el cual se hicieron visibles las irregularidades en su proceso penal, narraron su experiencia tanto al inicio de su “infierno” como cuando, con ayuda de Roberto Hernández —director de la miniserie y abogado—, recuperaron la esperanza.

En junio de 2015, Héctor Muñoz sufrió un accidente automovilístico frente a una gasolinera en Tabasco. Luego de encarar al otro conductor involucrado, recibió un disparo en la mano y fue detenido por, presuntamente, haber intentado secuestrar al individuo.

“Al querer pedir ayuda, cuando escucho la sirena de las patrullas me esposan y yo les pregunto que por qué. Me dicen que me estaban acusando de un secuestro. En cuestión de segundos, suben a estos muchachos [Juan y Gonzalo] y dicen que yo los estaba señalando a ellos”, contó Héctor.

Tras un diálogo inicial —el primero entre ellos en su vida, dado que no se conocían—, Gonzalo y Juan le reclamaron a Héctor por presuntamente haberlos inculpado del inexistente intento de secuestro. Al percatarse de las versiones incompatibles que les dieron las autoridades en ese momento, supieron que algo no marchaba bien. Eran supuestos cómplices del delito sin haberse visto jamás.

A lo largo de sus participaciones en el Martes del Jaguar coincidieron en que su injusta estadía de siete años y medio en prisión les arrebató un sinfín de experiencias y significó un “infierno” del que pensaron que no iban a salir.

“En la cárcel hay muchos como nosotros”, mencionaron durante el programa.

Al respecto, Sansores San Román se mostró indignada por casos como el de Héctor, Gonzalo y Juan Luis y agradeció la labor de Arturo Zaldívar y los ministros de la Suprema Corte que, de manera unánime, concedieron su liberación el pasado 8 de diciembre al considerar que las pruebas de la Fiscalía para condenarlos fueron insuficientes.

Roberto Hernández, productor cinematográfico y abogado, tuvo un papel importante para iniciar con el proceso de liberación de los acusados. (Netflix)

“Cuando uno entra a ver el expediente se comprueba de manera atroz [que había violaciones a derechos. Es un típico caso donde simplemente tres personas estuvieron en el lugar equivocado en el momento equivocado, donde la arbitrariedad y el abuso de poder se hace patente. Donde se tortura, donde se fabrican pruebas, donde se fabrican culpables”, comentó Zaldívar en la sesión donde se concretó el amparo a los tres hombres.

“Zaldívar salvó la vida de tres seres humanos que merecían estar libres”, dijo la gobernadora parafraseando a su hija Layda Negrete, quien también participó en la producción del documental.

Enseguida, la mandataria de Campeche enlistó las principales carencias del sistema de justicia mexicano. “Con los Ministerios Públicos y los jueces hay mucho que hacer. Todo esto partió de la mala procuración de justicia, de tener procuradores o ministerios que son capaces de inventar lo que se les pegue la gana”, señaló en un primer momento.

La experiencia de estar encarcelados sin motivo alguno fue calificada por Héctor, Gonzalo y Juan como "un infierno". (Netflix)

En este mismo sentido, consideró necesario que, además de pedir la reparación del daño para víctimas de estas injusticias, se castigue a las autoridades responsables de obstaculizar las investigaciones y atentar contra la libertad y la vida de las personas, pues quienes lo hacen actúan “sin ningún pudor ni preocupación de lastimarles”.

Finalmente, expresó su preocupación por el alto porcentaje de personas que continúan presas en las cárceles mexicanas sin elementos que justifiquen su reclusión. “[Muchas] ya podrían salir por su liberación, porque ya se cumplió la mitad [de su condena], porque son inocentes, porque no se revisó su caso, por lo que quiera. ¿Entonces por qué están? Porque son pobres y eso es lo que no podemos permitir. No hay ricos en el penal, [ahí] están los jodidos, los olvidados de Dios y eso es lo que me indigna”, sentenció Sansores.

