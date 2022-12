¿Maite Perroni está esperando una niña junto a Andrés Tovar?

Tras diversos "dimes y diretes", la pareja llegó al altar el pasado mes de octubre de este 2022 (Fotos: instagram / @atovarp)

A principios de este mes de diciembre, Maite Perroni y su esposo, Andrés Tovar, compartieron con sus seguidores en las redes sociales que el espíritu navideño ha llegado a su hogar, y así lo demuestra el arbolito que colocaron juntos.

La ex RBD compartió un video del proceso de decoración de su árbol de Navidad, pero lo que más llamó la atención de sus fans fue que dicho adorno tradicional está repleto de esferas de color rosa y de distintos tamaños.

“¡Y llegó la Navidad a la casa Tovarroni! Estamos felices porque ya estamos en la mejor época del año para compartir y disfrutar de nuestra familia y la gente que más amamos”, escribió la actriz y cantante.

Tras ello, las especulaciones no se hicieron esperar, pues los admiradores de la cantante hicieron énfasis en el color rosado de las esferas, ya que para muchos significó que la protagonista de Oscuro deseo se encuentra embarazada a la espera de una niña.

Pero todo había quedado en sospechas hasta que en un reciente encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la pareja fue cuestionada directamente sobre si se encuentran “embarazados”.

“Vimos que pusieron un árbol de Navidad rosita; entonces, empezaron a decir que estás embarazada y vas a tener una niña”, le preguntó un reportero a Maite Perroni, quien aclaró que, aunque le ilusiona mucho traer a un bebé al mundo, por ahora no está embarazada.

“Ojalá que así sea (que esté embarazada). Ya pusimos nuestra cartita abajo del árbol, ya está pedido, vamos a ver qué sucede y cuándo se logra”, contestó la cantante de Tú y yo.

Y es que además, la artista ha sido vista en algunas ocasiones recientes visitando el hospital, razón por la cual crecieron los rumores de su supuesto embarazo; sin embargo la actriz de El juego de las llaves dejó en claro que sus consultas se debieron a ciertos problemas de salud que ya superó.

“La verdad es que ha habido distintas situaciones por las cuales hemos estado yendo, pero tenía un tema en el cuello y otras cosas, pero la verdad es que está todo bien. Ya cuando sí sea (que esté embarazada), les decimos”.

Durante la reciente reunión que tuvieron los integrantes de RBD, a Maite se le vio muy feliz conviviendo con el hijo mayor de Anahí (Foto: Instagram)

Para finalizar y dejar totalmente en claro que aún no se encuentra “a la dulce espera”, Perroni expresó que es un deseo que espera se concrete pronto. “Aún no hay embarazo; en eso estamos, así que espero que pronto les digamos que sí, (es mi deseo) 100 por ciento”.

Y es que desde que se dio a conocer la relación entre la cantante y el productor de televisión, a finales de 2021, se ha especulado en diversas ocasiones que Maite estaría encinta, sin embargo hasta ahora todos han sido rumores.

Desde octubre de este 2022, cuando la pareja se casó en un hotel de Valle de Bravo, donde la RBD y el productor de TV Azteca se dieron el “sí” legalmente y religiosamente, se había dicho que ya se encontraba embarazada, esto porque Perroni optó por usar un vestido de novia no tan entallado, lo que provocó que se dijera extraoficialmente que ya llevaba algunas semanas esperando a un bebé.

Durante la boda que se celebró el pasado sábado 9 de octubre, se especuló que Maite ya se encontraba esperando un bebé. Algunos aseguraron que "se tapó el vientre con el ramo" en diversas ocasiones (Foto: Instagram/@einargonzalezphoto)

Por ello, periodistas y seguidores de la actriz comenzaron a señalar que la boda “tan precipitada” habría sido porque ella ya se encontraba en gestación y de no haberla realizado en ese momento, hubiera sido imposible poder “esconder” la posibilidad de que sean padres dentro de muy poco.

Al respecto, fue su compañero Christian Chávez, que asistió a la boda, el que dijo no saber nada al respecto. “No sé si Maite está embarazada, no te puedo contestar esa pregunta, ojalá porque sería una cosa súper bonita, pero lo que te puedo decir es que estamos muy unidos”.

