La reacción viral de Alfonso Herrera ante el reencuentro de RBD sin él

Dulce María, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez se reencontraron después de tres años para celebrar Navidad y, aunque enloquecieron a sus fans con las imágenes que publicaron en sus redes sociales, también estuvieron envueltos en controversia porque faltó un integrante de RBD, Alfonso Herrera.

El protagonista de El baile de los 41, Ozark y Sense8 reapareció en sus redes sociales para terminar con las especulaciones sobre su supuesta enemistad con sus ex compañeros de Rebelde. Y es que no es la primera vez que brilla por su ausencia en una reunión, pues no asistió a los enlaces matrimoniales de Dulce María y Maite Perroni.

Todos los integrantes de RBD, a excepción de 'Poncho' Herrera, se reunieron y cautivaron a sus millones de fans. (Instagram/@christianchavezreal)

Fue en la sección de comentarios de una fotografía que publicó Anahí en Instagram donde Alfonso Herrera dejó entrever que estaba entre sus planes acompañarlos en una ocasión tan especial, pero no pudo hacerlo probablemente por temas laborales: “Me hubiera encantado acompañarlos! Abrazos”.

En la postal se puede apreciar a los cinco RBD acompañados de sus respectivas parejas frente a una mesa decorada con motivos navideños. Como era de esperarse, la reacción de Poncho Herrera también causó euforia entre los usuarios de la aplicación, quienes nuevamente le pidieron reunirse con los protagonistas del remake mexicano de la telenovela juvenil.

“Faltas tú, tienen que juntarse todos”. “¿Por qué no vas Poncho? Por qué eres tan Rebelde? No seas así”. “¿Por qué no vas a ningún reencuentro? Que asistas no quiere decir que tengan que sacar disco o algo así, quisiéramos verlos juntos y ya”. “Me suena a excusa, así fue con la boda de Maite y en otras actividades relacionadas con RBD, te amo, pero te dejare partir, sigue tu camino y espero encuentres la Felicidad”, fueron algunos comentarios.

El intérprete de 39 años no dio más información al respecto y sus ex compañeros también se han mantenido al marguen de la situación. No obstante, su amistosa convivencia provocó que sus fans volvieran a tener esperanza sobre su posible reencuentro sobre los escenarios y todo indica que su sueño podría hacerse realidad en 2023.

De acuerdo con información que compartieron @chamonic3 y Pablo Chagra en sus redes sociales, será en septiembre del siguiente año cuando todos, excepto Poncho Herrera, anuncien su gira.

