La increíble frase con la que Guillermo del Toro presumió a la UNAM en el show de Jimmy Fallon

Guillermo del Toro se presentó en el famoso late night show de Jimmy Fallon (Foto: Captura de pantalla)

A mediados del pasado mes de noviembre, Guillermo del Toro fue condecorado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con un Honoris Causa, el máximo grado honorífico que otorga una universidad a personas eminentes.

Siendo el caso de la “máxima casa de estuidios” éste va destinado a “personalidades nacionales y del extranjero, con méritos excepcionales, quienes han contribuido al desarrollo y engrandecimiento de las ciencias, las humanidades, el arte, la pedagogía, las letras y la cultura”.

Del Toro recibió dicha distinción por parte del Consejo Universitario por su amplia trayectoria fílmica, su contribución y apoyo al desarrollo de la cinematografía y otras artes. La ceremonia se llevó a cabo el pasado 17 de noviembre en el Palacio de Minería, en Ciudad de México, y aunque el tapatío no pudo acudir, fue investido en la sede de la UNAM en la ciudad estadounidense de Los Angeles.

Doctor Del Toro pic.twitter.com/kr9ZRUn3A7 — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 17, 2022

Esta condecoración ha vuelto a resonar en las redes sociales tras una reciente entrevista que brindó el director de La forma del agua y Cronos en el popular programa nocturno de variedades The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Durante su reciente visita al foro del late night show, el presentador Jimmy Fallon le preguntó al cineasta especializado en los géneros de terror y fantasía sobre la reciente distinción que obtuvo en México, es decir el Honoris Causa con que fue condecorado por la histórica universidad mexicana.

Guillermo del Toro, doctor honoris causa por la UNAM. ¡#GOYA! 👇 pic.twitter.com/rmRgJk3j0v — UNAM (@UNAM_MX) December 13, 2022

“Estoy tan feliz de que estés aquí, soy un gran admirador tuyo pero no sé cómo llamarte ¿te llamo Guillermo o te llamo doctor del Toro? Obtuviste tu doctorado, mira eso”, le dijo el presentador mientras le mostró la foto donde aparece el director y guionista sosteniendo el reconocimiento.

Respecto a la procedencia de dicho título, el afamado cineasta -quien también será reconocido por el MOMA de Nueva York- le respondió con orgullo que se trata de la universidad más grande de América Latina. “Ésta es la mejor, la más grande, la más famosa universidad en América Latina, Universidad Nacional Autónoma de México” y bromeó: “sólo puedes escribir recetas si tienes el sombrero, ¿sabes?”.

La respuesta del nacido en Guadalajara, Jalisco, en 1964 evidenció su orgullo por la UNAM, lo que le ha generado numerosas muestras de simpatía en las redes sociales, donde los usuarios elogian su talento, especialmente aquellos que forman parte de la comunidad universitaria “azul y oro”.

En sesión extraordinaria, el #ConsejoUniversitarioUNAM aprueba la designación del grado doctor ‘honoris causa’ a 12 distinguidas personalidades nacionales y del extranjero, en reconocimiento a sus trayectorias en los ámbitos académico, científico y cultural. pic.twitter.com/RCHY2WX17U — UNAM (@UNAM_MX) August 24, 2022

¿Qué dijo Guillermo del Toro al recibir su Honoris Causa?

El pasado 17 de noviembre, enlazado en vivo a través de una videollamada con el resto de las personalidades que fueron reconocidas por la universidad en el Palacio de Minería, Del Toro recibió la distinción de manos de la escritora mexicana Rosa Beltrán en las instalaciones de la UNAM en Los Angeles.

Entonces el egresado del Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara, donde se graduó en 1983 y también fue profesor, agradeció al rector Enrique Graue Wiechers y destacó la labor cultural de la universidad pública, gratuita y mundialmente reconocida por su aporte al conocimiento.

“Es importante como mexicano la capacidad de viajar en espacios creativos que son mundiales, pero recordar siempre que las raíces nunca van a dejar de estar en México”, dijo Del Toro. “Y eso es lo que hace este momento conmovedor y personal, porque viene de una universidad que ha ido de la mano en la más profunda vida cultural en México”.

Entonces, visiblemente feliz, el mexicano entonó su primera “Goya”, emblemática porra de la UNAM. “Nunca me había puesto capita ni gorro, y la verdad es que mi temor era que no me quedaran, pero me quedaron bien, por eso no desayuné ahora, para que cierre la capa. Es una sensación muy bonita”, expresó en el evento.

