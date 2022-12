Las razones de Guillermo del Toro para criticar las películas hechas con inteligencia artificial

El director de cine asegura que la inteligencia artificial es un insulto para el arte.

La implementación de la inteligencia artificial está de moda. Imágenes, videos, audio, texto y todo tipo de producto actual actualmente tiene opción para generarse desde esa tecnología de forma automática y omitiendo en gran parte la creatividad humana. Algo que a Guillermo del Toro no le gusta.

El cineasta español habló con Decider sobre la implementación de la IA en el cine, ya que incluso tecnologías como Midjourney han ganado premios de ilustración molestando a quienes se dedican al arte de forma tradicional.

“No me interesa una ilustración hecha por máquinas y la extrapolación de información. Hablé con Dave McKean, que es un gran artista. Y me dijo que su mayor esperanza es que la IA no pueda dibujar. Puede interpolar información, pero no puede dibujar. Nunca puede capturar un sentimiento, o un semblante, o la suavidad de un rostro humano”, afirmó el mexicano.

El director de películas como El laberinto del fauno, La forma del agua y Pinocho, aseguró que “el arte es una expresión del alma” y que por eso “consumo, y amo, el arte hecho por humanos”, más no el que un sistema puede hacer.

Otro punto que mencionó es que a diferencia de la inteligencia artificial, los humanos son capaces de captar los sentimientos de un momento y plasmarlos en un papel, algo que espera se mantenga en el cine, porque considera que sería “un insulto a la vida misma” que no pasara.

El cine con inteligencia artificial

Contrario a lo que menciona Del Toro, la comunidad artística alrededor de la IA sigue avanzando en gran medida. Específicamente sobre el cine ya se han creado varias producciones y un festival enfocado en este mercado.

Hace dos meses se conoció una de las primeras películas hechas totalmente con inteligencia artificial: Salt. Esta producción se desarrolló con guiones, audio, imágenes y videos hechos con esta tecnología por una sola persona, que buscó ayuda en Twitter para ir definiendo la trama.

Pero ese solo fue el inicio de una larga lista de cómo se han implementado estos sistemas. Por ejemplo, usando Midjourney varios usuarios crearon ilustraciones combinando películas icónicas como el Señor de Los Anillos y Batman, Hellraiser al estilo Sim City o lo que hubiese sido Tron dirigida por Wes Anderson.

En paralelo a esto, a inicios de diciembre se anunció el AI Film Festival, dedicado al cine creado por inteligencia artificial en el que se premiarán y mostrarán cortometrajes de entre uno y diez minutos en un evento virtual que tendrá un encuentro final en Nueva York para entregar 10.000 dólares al ganador.

“Me emociona cómo la IA está abriendo puertas a personas que no son técnicas, pero que son creativas. Nos dirigimos a un futuro en el que la IA generará gran parte del contenido, el entretenimiento y los medios que ves en línea”, dijo Cristóbal Valenzuela, creador del evento.

Todo este avance ha generado críticas como las de Del Toro, ya que los artistas se preocupan por la calidad del arte y su trabajo al ver que quedarían relegados porque la gente prefería ese tipo de diseños que se crean con mayor facilidad.

Mientras que otros lo consideran plagio, al decir que “es mercancía falsa y contrabando”, como señalaron los organizadores de Animé Los Ángeles, un evento en Estados Unidos, quienes se negaron a admitir estas obras en su convención.

