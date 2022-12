Guillermo del Toro respondió a los elogios de Taylor Swift: “La más grande admiración por ella”

Guillermo del Toro agradeció los halagos de Taylor Swift y compartió que le regaló algunos libros que le fueron útiles (Reuters/Getty Images)

Guillermo del Toro, luego de que en varias ocasiones Taylor Swift se ha declarado una gran admiradora de su trabajo, respondió a la cantante con halagos. Además, reveló que ya se reunieron y él le regaló algunos libros.

El 8 de diciembre, durante la presentación de la exposición del MoMA sobre Pinocchio, la última película de Guillermo del Toro, el cineasta fue cuestionado por la revista W acerca de los comentarios que Taylor Swift ha hecho sobre él, pues la intérprete de Love Story ha recalcado que las películas del nacido en Guadalajara han sido una gran inspiración para ella.

A ello, Del Toro no dudó en elogiar a la estadounidense y compartir que él la considera una artista muy dedicada a su pasión en todo lo que hace.

Guillermo del Toro nuevamente está teniendo un gran éxito con "Pinocchio" su más recientes película (REUTERS/Jeenah Moon)

“Es una directora muy consumada, es increíblemente elocuente y profunda sobre lo que está tratando de hacer y lo que hará”, dijo el director de La forma del agua.

Fue entonces que comentó que en la reunión que tuvieron, se dieron cuenta de que ambos comparten una gran pasión por el mundo de los cuentos de hadas, algo que caracteriza las cintas de Guillermo.

“Tengo la más grande admiración por ella; tuvimos una de las más estimulantes y gratificadoras conversaciones. Tenemos en común muchos muchos intereses, y su interés en fábula y mito y el origen de los cuentos de hadas es bastante profundo”

Taylor es una de las cantantes más famosas del momento y reconoció que Guillermo es una de sus más grandes inspiraciones (Ryan/Invision/AP, archivo)

También comentó que él le dio a Taylor algunos libros que le han ayudado a él al idear y hacer sus películas, como fue en el caso de El laberinto del fauno, uno de sus filmes más aclamados a nivel internacional.

“Le di algunos libros que pensé que serían interesantes para ella, entre ellos, muy importante, un libro que fue útil para mí al hacer El laberinto del fauno llamado La ciencia de los cuentos de hadas, el cual codifica y habla sobre la tradición del cuento de hadas”

Hace solo unos días, Taylor Swift se refirió a Guillermo del Toro como un “verdadero genio” y lo elogió, como otras veces lo ha hecho, inclusive, comentó que estaría encantada de poder algún día intercambiar lugares con el director, pues considera que tiene una gran talento.

El director dijo que espera mucho de Swift por lo muy dedicada que es (Netflix)

“Imagínate tener esa imaginación, ese vocabulario visual y ese asombroso cuerpo de trabajo (...) Un día en su mente sería fascinante”, dijo la intérprete de Blank Space en una sesión de preguntas y respuesta organizada por The Hollywood Reporter.

Anteriormente, el pasado septiembre, durante la presentación del cortometraje All Too Well en el Festival de Cine de Toronto, la cantante compartió que a lo largo de su carrera se ha inspirado en varias de las películas de Del Toro, inclusive la ha impulsado a salir de lo que ella estaba acostumbrada a hacer.

En varias ocasiones, Taylor ha dicho que su música está inspirada en los filmes que ha visto (Disney+)

Según dijo Taylor, La forma del agua es una de sus películas favoritas de todos los tiempos, pero El espinazo del diablo y El laberinto del fauno fueron las que la impulsaron a adentrarse a los cuentos de hadas. La intérprete de Bad Blood, inclusive dijo que estas dos últimas cintas hicieron que “todo mi mundo” cambiara.

La también productora ha dicho en varias ocasiones que su álbum Folklore también recibió una gran influencia del trabajo de Guillermo, pues lo hizo al mismo tiempo en que se maravilló por las películas del tapatío.

