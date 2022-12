Bad Bunny en el Zócalo: los mejores memes que dejó la invitación de AMLO en la mañanera

(Captura Twitter)

Después de la catastrófica organización de Ticketmaster en los dos conciertos que Bad Bunny ofreció en el Estadio Azteca, Andrés Manuel López Obrador [AMLO] aprovechó un espacio en su mañanera para extenderle una cordial invitación al puertorriqueño para que considere presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México. Como era de esperarse, su postura desató un sinfín de críticas y memes en redes sociales.

Fue durante la mañana de miércoles 14 de diciembre cuando el presidente de México se pronunció respecto al escándalo que se desató por la cancelación y clonación de boletos para las presentaciones que el intérprete puertorriqueño dio el 09 y 10 de diciembre en el Coloso de Santa Úrsula. Para comenzar, confesó que le “produjo sentimientos” ver a tanto jóvenes defraudados.

“Es un asunto muy serio esto de Bad Bunny, aprovecho para decirlo, porque él es una gente solidaria, el Bad Bunny, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible y decirle que nos dio mucho sentimiento ver a jóvenes tristes que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos”, inició.

Para sorpresa de muchos, el mandatario mexicano se atrevió a ofrecer un espacio en el Zócalo capitalino para el espectáculo, pero bajo ciertas condiciones. Comentó que está dispuesto a poner el escenario y las luces, pero no puede colocar una estructura para que el reggaetonero puertorriqueño recorra la explanada con su palmera voladora que caracterizó el World’s Hottest Tour.

Sé que está cansado, pero le pido que considere la posibilidad de que venga al Zócalo. No le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del escenario y las luces, claro, no tan espectacular… porque vi que salió volando en una palmera y eso no se puede acá. Le podemos poner una tirolesa, esa sí se la podemos colocar.

Asimismo, mencionó que el show multitudinario tendría que ser gratuito para que todos los fanáticos mexicanos del cantante puedan disfrutar de sus canciones en vivo, en especial aquellos que se quedaron fuera del Estadio Azteca.

Por último comentó que si Bad Bunny aceptara cantar en vivo serviría para que se reivindicara, pues aunque no tuvo nada que ver con la organización de Ticketmaster muchos de sus fans quedaron decepcionados: “Sería muy bueno y que entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica, pues es no es culpa de él, es culpa de los que vendieron los boletos, pero él podría hacer un tiempo y contribuir, además lo estoy planteando porque no pierdo nada”.

Los memes y críticas no se hicieron esperar. Por un lado, muchos usuarios de redes sociales señalaron que Bad Bunny difícilmente aceptaría a ofrecer un show gratuito de la CDMX porque no ha hecho algo similar en otros países y, de hecho, recién anunció que se tomará un año fuera de los escenarios para descansar.

Por otro lado, algunos criticaron al político por pronunciarse de esa manera “burlesca” y no profundizar en la problemática real de Ticketmaster, el papel de la Procuraduría Federal del Consumidor [Profeco] y la Comisión Federal de Competencia Económica [Cofece].

“Se pasó nuestra querida cotton head”. “Amo la genialidad de AMLO”. “Es lo máximo nuestro Presi hermoso”. “Yo ahorita viendo que el Amlo quiere a Bad Bunny en el zócalo”. “AMLO diciendo que ‘Bad Bunny es una gente solidaria y sensible’, es lo mejor que van a poder escuchar esta mañana”. “Bad Bunny termina como el artista en directo más importante del año, con un total bruto recaudado de $373.5 millones de 1.8 millones de boletos en 65 espectáculos. Seguro muere de ganas de hacerle el juego a AMLO”, fueron algunas reacciones.

