Por qué México no ha reconocido al gobierno de Perú, según Ebrard

Ebrard se pronunció con respecto al reconocimiento al gobierno de Perú (Gob México/EFE)

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, reveló por qué México no se ha pronunciado con respecto al nuevo gobierno de Perú, luego de que el expresidente constitucional, Pedro Castillo, fue destituido por el Congreso de aquel país.

De la injerencia en Perú a la información oculta en el plan B de AMLO, el resumen de la mañanera Lo más relevante de la conferencia de prensa matutina del presidente de México este jueves VER NOTA

Fue tras la reunión que México sostuvo con una comitiva de Estados Unidos, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) —en el marco del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones— que el canciller fue cuestionado sobre el papel de Perú en los nuevos proyectos pensados para América Latina.

Ebrard expresó que no se profundizó sobre el tema, aunque sí se mencionó, pero no fue el eje central de la reunión. En el encuentro se habló sobre los 200 años de diplomacia entre los países vecinos, así como de algunas propuestas que el mandatario mexicano hará a Joe Biden en su próximo visita a México en enero.

AMLO y Pedro Castillo sostienen una amistad (Fotoarte: Infobae)

En ese sentido, el canciller expresó que Perú sí es un tema fundamental para el gobierno actual; sin embargo, indicó que México no ha emitido su reconocimiento al nuevo gobierno porque “nuestra tradición no es de reconocimiento”.

“Nosotros no reconocemos o no reconocemos; sabes, nuestra tradición no es de reconocimiento, y tampoco está la relación con Perú... pues simplemente sigue, no nos corresponde a nosotros reconocer a un gobierno”

También, aseguró que la situación actual en el país sudamericano es de preocupación para la administración de López Obrador por la inestabilidad que se vive, además de que —aseguró— AMLO considera al presidente Pedro Castillo como “un hombre bueno, una buena persona”.

El canciller ante medios de comunicación luego de la reunión con AMLO y una comitiva de Estados Unidos, encabezada por Christopher Todd (cortesía)

Con respecto a la trasferencia de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, la cual entregaría López Obrador a Castillo Terrones este mes en Lima, Perú, Ebrard expuso que podría llevarse a cabo en enero.

Marcelo Ebrard negó que exista intervencionismo de México en los asuntos políticos de Perú El canciller de México acudió a una reunión con integrantes de la Caintra en Nuevo León, ahí habló sobre el posible asilo político del ex presidente de Perú VER NOTA

“Lo tenemos que consultar con los demás países, porque se acordó aplazarlo para ver cómo evoluciona el país y yo supondría que en enero pues ya lo hablaremos los cancilleres o las cancilleres para ponernos de acuerdo y ya que ellos empiecen su periodo”, detalló.

Por su parte, hace unos días, el mandatario mexicano cuestionó las razones de la destitución de Pedro Castillo, pese que legisladores de Perú pidieron a López Obrador no injerir en asuntos internos de su país.

La ácida crítica de Chumel Torres tras el posicionamiento de Marcelo Ebrard sobre brindarle asilo político a Pedro Castillo A lo largo de su historia México se ha caracterizado por ser un país solidario, cuyas relaciones diplomáticas han salvado en más de una ocasión a diferentes personalidades de la política internacional, no obstante, dichas acciones no son bien vistas por toda la ciudadanía VER NOTA

Fue el pasado fin de semana que el tabasqueño señaló que a Castillo lo hostigaron sus adversarios políticos, así como las élites económicas, hasta que lo obligaron a renunciar.

Pedro Castillo y Aníbal Torres detenidos (Ministerio Público)

“¿Por qué no les gusta Castillo? Porque es un maestro de un pueblo de la sierra de Perú, no es un fifí. Entonces, nunca lo han aceptado, porque a ellos les gusta la democracia cuando les conviene”, expresó, al tiempo que aseguró que sólo son opiniones, no intervención.

Sin embargo, no fue el único mandatario que envió su apoyo al ex ejecutivo peruano, pues también los presidentes de Colombia, Argentina, y Bolivia expresaron su “profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención” de Castillo.

A través de un comunicado, las cuatro naciones se expresaron a favor de que se priorice la voluntad de la ciudadanía decantada en las urnas, y por las que fue electo Pedro Castillo. Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”, se lee.

SEGUIR LEYENDO: