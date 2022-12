Armando Guadiana buscará a Ricardo Mejía para evitar fractura de Morena en Coahuila

Armando Guadiana, senador de Morena y ganador de la encuesta interna de Morena a la gubernatura de Coahuila, se mostró extrañado por las declaraciones de su contrincante, Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad federal, quien puso en tela de juicio los resultados del método del partido para definir al virtual candidato.

“Todo mundo tiene derecho a hacer lo que crea prudente, pero yo pienso que no es para hacer eso. En Morena lo que necesitamos es unidad. Yo voy a buscar a Ricardo en los próximos días, voy a platicar, verificamos todos los liderazgos, porque necesitamos la unidad de todos para ganarle al PRI en el 2023″, expresó el senador en entrevista con Milenio.

Guadiana reveló que los aspirantes del partido guinda participaron en una reunión previa a la encuesta y todos estuvieron de acuerdo con el proceso.

Armando Guadiana se perfila como el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila (Facebook/Mario Delgado)

“En una reunión previa donde nos citaron nos explicaron toda la metodología de las encuestas que se iban a hacer, las cuales todos estuvimos de acuerdo, firmamos un documento, yo no entiendo. A parte, pues yo lo vi desde la primera fase. No tenia porque decirlo, de antemano yo me perfilaba como ganador por mi porcentaje tan alto del cual tenía conocimiento”, aseguró el senador.

Armando Guadiana reveló que Mejía Berdeja estuvo cuando les explicaron los resultados en donde se mostró un poco molesto. Para el legislador, todo el proceso de la encuesta estuvo blindado, por ello no persiste duda sobre el trabajo que se realizó.

“Esta mal asesorado pero ya entrando en razón, esto esta súper blindado, cada encuestado podemos obtener el video y el audio de donde lo tomaron por que llevaba una tablet el encuestador, entonces está muy claro y preciso. A parte el lugar de mil 200 muestras fueron mil 536 muestras”, dijo en respuesta a lños cuestionamientos de Ricardo Mejía sobre supuesto sesgo del sondeo.

El senador anunció que pedirá licencia en el Senado, a más tardar, el 31 de diciembre (Infobae México/Jesús Abraham Avilés Ortiz)

Guadiana negó que el partido guinda en Coahuila se encuentre fracturado luego de la inconformidad del funcionario federal y respecto a las advertencias de Ricardo Mejía para obtener la candidatura. Por el contrario, insistió en la necesidad de mantener la unidad para ganar los comicios de 2023.

Ricardo Mejía no aceptó con agrado los resultados de Morena

Ricardo Mejía Berdeja acusó que hubo sesgo en los resultados, así como que estuvieron “amañados”.

De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada en Coahuila el ganador fue Guadiana; no obstante, Mejía Berdeja, quien se mantuvo en los primeros lugares de preferencias, expuso a través de un video de su cuenta de Facebook que hay “severas dudas de la manera en cómo se levantaron (las encuestas) y los resultados”.

Asimismo, apuntó que el ganador cohabita con los “enemigos” de Coahuila, además de ser allegado al padre de Humberto Moreira y Rubén Moreira, ambos exgobernadores a quienes ha señalado de haber convertido la entidad en una “cueva de ladrones”.

#ÚLTIMAHORA | El subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, desconoce los resultados de la encuesta de #MORENA, para elegir al senador, Armando Guadiana como candidato a la gubernatura de #Coahuila; asegura que está amañada, "tengo severas dudas" pic.twitter.com/GWMRNhpPoU — Azucena Uresti (@azucenau) December 13, 2022

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dijo que va a hacer uso de todas las “herramientas políticas” a su alcance con la finalidad de controvertir el proceso, por lo que hizo un llamado a sus seguidores a movilizarse de manera pacífica, asegurando que ellos son quienes están del lado del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la Cuarta Transformación (4T).

“Les pido que estemos de manera pacifica, responsable, movilizados, actuantes, compartiendo información. Los que estamos de este lado somos los que defendemos a López Obrador y a la 4T”, señaló el funcionario.

