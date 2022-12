“Los Moreira trajeron a los Zetas a Coahuila”, acusó Ricardo Mejía

Ricardo Mejía Berdeja acusó al "moreirato" de meter a los Zetas a Coahuila (CUARSTOSCURO)

El subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, Ricardo Mejía Riquelme, señaló que los ex gobernadores de Coahuila de la familia Moreira fueron los responsables de la llegada del grupo criminal conocido como Los Zetas a dicha entidad.

Por medio de un video en sus redes sociales, el aspirante a sostener la candidatura de Morena en los próximos comicios electorales para renovar la gubernatura, acusó al mandatario actual de pagar una campaña en su contra para frenarlo.

Fue en ese sentido que el ex diputado federal arremetió en contra de lo que denominó el moreirato. “Yo sí me acuerdo que quien trajo a Los Zetas, el grupo criminal que hizo tanto daño a la seguridad de Coahuila fueron los Moreira, por sus acuerdos oscuros y su corrupción”, expresó.

De este modo, acusó a Humberto y Rubén Moreira de sumergir a la entidad en la inseguridad, al tiempo que señaló que dicho estado fue rescatado por el actual gobierno federal.

También, expresó que dichos gobiernos fueron los responsables de contraer una deuda estatal millonaria, siendo que antes de sus administraciones no se debía nada.

“Quiero decirles frente a la campaña pagada de Miguel Riquelme del moreirato, que yo sí me acuerdo que antes del moreirato que tiene 18 años gobernado Coahuila no había deuda pública. Los coahuilenses no debíamos un solo centavo antes del moreirato y hoy debemos 41 mil millones de pesos y pagamos seis mil millones de intereses”, señaló.

Entre tanto, apuntó que antes de los Moreira había libertad de expresión: “La gente podía decir lo que consideraba y los medios lo cubrían, no existían los Moreira News”.

El actual gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se dijo listo para las elecciones del 2023 (Foto: Twitter/@PRI_Nacional)

“Se anunció lo que será la alianza de la traición, la corrupción y la impunidad; la alianza del moreirato que representa el PRI, el PAN y el PRD, aliados todos por un vínculo en común: las complicidades y la corrupción”.

“Estamos preparados en la Cuarta Transformación para enfrentarlos y ganar la batalla”, apuntó el aspirante a ser el coordinador de los comités de defensa de la 4T; cargo al que actualmente compite también el senador Armando Guadiana, el delegado de la Secretaría de Bienestar en la entidad, Reyes Flores, y el ex legislador Fernando Salazar.

Los cuatro políticos resultaron beneficiados por la primera encuesta que levantó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por lo que la candidatura quedará definida durante la segunda encuesta que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre.

Los procesos electorales comenzarán el 1 de enero con las precampañas electorales, para que la ciudadanía deposite su voto en las urnas el 4 de junio. Dicho proceso está empatado con el que sucederá en el Estado de México, donde Morena destapó su carta para competir: la ex candidata Delfina Gómez.

Los aspirantes de Morena a gobernar Coahuila (Foto: Twitter)

Por otro parte, Coahuila es la penúltima entidad gobernada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual ha mantenido por más de 90 años. Pese a que la coalición que el tricolor integran con el PAN y el PRD no ha definido a su candidato, una de las opciones es el actual alcalde de Santillo, el priista Manolo Jiménez Salinas.

Recientemente en una reunión donde se dio a conocer que la alianza entre las tres fuerzas políticas sí va, el líder del PRI en el estado, Rodrigo Fuentes Ávila, declaró que: “Queremos construir un frente invencible, principalmente con la sociedad coahuilense”.

De acuerdo con la primer encuesta de Morena, Armando Guadiana se posiciona como el favorito con el 76.1% de la aceptación, seguido por Luis Fernando Salazar, quien cuenta con el 53.2%, mientras que Ricardo Mejía se posicionó con el 45.9 por ciento.

