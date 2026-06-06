México

Alcaldía Cuajimalpa retira más de 460 toneladas de residuos tras histórica granizada

En cuatro días, brigadas de la alcaldía han retirado basura, lodo, cascajo, hielo y material vegetal

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Labores de limpieza Cuajimalpa CDMX
Labores de limpieza en la alcaldía Cuajimalpa por fuerte granizada (Redes)

La alcaldía Cuajimalpa mantiene un amplio operativo de limpieza y recuperación luego de la intensa lluvia y granizada registrada a inicios de junio, que dejó severas afectaciones en calles, viviendas y espacios públicos de diversas colonias.

Como resultado de estas acciones, autoridades reportaron el retiro de más de 460 toneladas de residuos y materiales acumulados tras la tormenta.

De acuerdo con información de la Dirección General de Servicios Urbanos, entre el 2 y el 4 de junio se retiraron 163 toneladas de enseres, basura y residuos diversos, además de 156 toneladas de cascajo, tierra y hielo que permanecían en vialidades y espacios públicos.

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A estas cifras se suman otras 150 toneladas de troncos, ramas y material vegetal recolectadas principalmente en las colonias Las Galicias, Chimalpa, Contadero y Zentlapatl, donde la fuerza de las lluvias provocó deslaves, caída de árboles y acumulación de escombros.

Ocho colonias fueron las más afectadas

Personal de Protección Civil de la alcaldía Cuajimalpa se encuentra laborando para liberar las zonas afectadas por el granizo que cayó el pasado 1 de junio

Las labores de limpieza se concentraron en los puntos que registraron mayores afectaciones por la tormenta, entre ellos Chimalpa, Las Galicias, 21 de Marzo, Ocote, Pascuas, Jacarandas, Contadero y San José de los Cedros.

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El volumen de residuos retirados refleja la magnitud de la emergencia que enfrentó la demarcación. Tan sólo en San Pablo Chimalpa, una de las zonas más golpeadas por la granizada, las brigadas retiraron alrededor de 20 toneladas de hielo acumulado durante las primeras horas de atención.

Las autoridades señalaron que el objetivo principal ha sido liberar vialidades, garantizar la movilidad de los habitantes y reducir riesgos sanitarios derivados de la acumulación de basura, lodo y restos vegetales.

Asimismo, se ha trabajado en la limpieza de viviendas afectadas por escurrimientos y en la rehabilitación de espacios públicos que quedaron cubiertos por una mezcla de granizo, tierra y residuos arrastrados por la corriente.

Brigadas continúan trabajos en colonias afectadas

Labores de limpieza Cuajimalpa CDMX
Labores de limpieza Cuajimalpa CDMX (redes)

Además de la recolección de residuos, personal de la alcaldía ha desplegado diversas acciones para restablecer la infraestructura urbana dañada por las lluvias.

Entre los trabajos realizados destacan 11 intervenciones de desazolve en la red de drenaje, atención a 13 fugas de agua, limpieza de coladeras y alcantarillas, rehabilitación de postes y luminarias, así como mantenimiento en edificios públicos.

Las cuadrillas también han llevado a cabo labores de bacheo en vialidades de Santa Fe, San Mateo y otras zonas afectadas, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y prevenir accidentes.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para enfrentar los efectos de la temporada de lluvias y minimizar riesgos para la población.

Alcaldía mantendrá operativo permanente

Jornada de limpieza Cuajimalpa CDMX
Jornada de limpieza Cuajimalpa CDMX (redes)

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, informó que los trabajos continuarán durante los próximos días en las colonias que aún presentan afectaciones o riesgos derivados de las precipitaciones.

“Tenemos todavía varios días en todas las zonas, principalmente en Las Galicias, 21 de Marzo, Ahuatenco, Chimalpa y varios puntos que hay que seguir atendiendo todos los días”, señaló el edil.

Orvañanos Rea reconoció el trabajo realizado por personal de las áreas operativas de la alcaldía, además del apoyo brindado por vecinos, voluntarios y dependencias del gobierno de la CDMX.

Mientras continúa la temporada de lluvias, la alcaldía mantiene activos sus canales de atención ciudadana para recibir reportes y atender de manera oportuna cualquier nueva afectación.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es proteger a las familias y garantizar condiciones seguras en las colonias que resultaron impactadas por una de las granizadas más intensas registradas recientemente en la demarcación.

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