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Gobierno de Cuautitlán Izcalli exige acciones preventivas a concesionaria del Circuito Exterior Mexiquense tras inundación

Tras las intensas lluvias registradas en la zona, autoridades municipales rescataron a un conductor atrapado en una camioneta bajo un puente inundado

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Inundación CEM Izcalli lluvias Edomex
Inundación de bajo puente en CEM, Cuautitlán Izcalli (especial)

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este jueves provocaron una severa inundación en el bajopuente del Circuito Exterior Mexiquense (CEM) a la altura de la Avenida Hidalgo, en el kilómetro 3, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, lo que derivó en la movilización de cuerpos de emergencia municipal para rescatar a una persona que quedó atrapada dentro de su vehículo.

De acuerdo con información del gobierno municipal, la acumulación de agua en este punto crítico impidió el paso de diversos automovilistas. Entre los afectados se encontraba un hombre que permaneció dentro de una camioneta de 3.5 toneladas, la cual quedó varada debajo del puente debido al nivel alcanzado por la inundación.

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Elementos de emergencia acudieron al lugar para realizar las labores de rescate, logrando poner a salvo al conductor sin que se reportaran lesiones. Posteriormente, el personal también brindó apoyo para retirar la unidad afectada y liberar parcialmente la circulación en la zona.

Cuautitlán Izcalli pide reforzar mantenimiento hidráulico

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Inundación lluvias Circuito Exterior Mexiquense Cuautitlán Izcalli Edomex (especial)

Tras el incidente, autoridades de la Ciudad 121 hizo un llamado formal a la empresa responsable de la operación y mantenimiento del CEM para que fortalezca las acciones preventivas y correctivas que permitan evitar situaciones similares durante la temporada de lluvias.

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La administración municipal señaló que la concesionaria encargada de esta vialidad es Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (Conmex), subsidiaria de Aleática, empresa que anteriormente operaba bajo el nombre de OHL México cuando recibió la concesión de la importante autopista.

Las autoridades destacaron la necesidad de reforzar la supervisión, limpieza y mantenimiento de los sistemas hidráulicos, cárcamos, drenajes pluviales y mecanismos de desalojo de agua, especialmente en aquellos puntos donde históricamente se han registrado anegaciones e inundaciones que afectan tanto la movilidad como la seguridad de los usuarios.

Temporada de lluvias incrementa riesgos en vialidades

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La temporada de lluvias en el Valle de México ha provocado diversas afectaciones en vialidades estratégicas del Estado de México durante las últimas semanas. El Circuito Exterior Mexiquense, una de las principales rutas de conexión para miles de automovilistas y transportistas, no ha sido la excepción.

Especialistas en infraestructura urbana han señalado que los bajopuentes representan zonas especialmente vulnerables a las inundaciones cuando los sistemas de drenaje no operan de manera adecuada o cuando las precipitaciones superan la capacidad de captación y desalojo.

Además de generar congestionamientos vehiculares, estas acumulaciones de agua pueden representar riesgos para conductores y pasajeros, particularmente cuando los vehículos quedan atrapados o sufren fallas mecánicas derivadas del ingreso de agua a los motores.

Coordinación entre autoridades y concesionaria, clave para prevenir emergencias

Autoridades de Cuautitlán Izcalli revisaron el puente que conecta la salida de la autopista México - Querétaro con el Circuito Exterior Mexiquense dirección Toluca, pasando la Unidad Militar en el municipio, dirección CDMX.

El gobierno de Cuautitlán Izcalli destacó que la coordinación entre autoridades municipales, estatales y empresas concesionarias es fundamental para reducir riesgos y garantizar condiciones seguras de tránsito en una de las vialidades más transitadas de la región.

Ejemplo de ello es que, luego de los reportes difundidos en redes sociales sobre un posible colapso del puente que conecta la salida de la autopista México–Querétaro con el CEM, en dirección a Toluca, pasando la Unidad Militar y con sentido hacia la Ciudad de México, autoridades municipales realizaron una revisión de la estructura.

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos llevó a cabo una inspección estructural en el Puente, en coordinación con autoridades estatales y elementos de la Guardia Nacional.

“Tras la revisión, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México determinó que no existe riesgo de colapso inminente; sin embargo, se canalizarán trabajos de mantenimiento preventivo para reforzar la seguridad de esta importante vialidad”, informaron las autoridades a través de sus redes sociales.

Con el inicio de la etapa más intensa de la temporada de lluvias, la atención se centra ahora en la capacidad de respuesta de la infraestructura hidráulica y en las acciones que implementen las empresas responsables para evitar que incidentes como el ocurrido en el Circuito Exterior Mexiquense vuelvan a poner en peligro a los usuarios de esta importante vía de comunicación.

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