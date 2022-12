Claudio X. González se lanzó contra Monreal por Plan B de AMLO: “Mucho ruido y pocas nueces”

El empresario se lanzó contra el líder morenista (Twitter/@ClaudioXGG/@RicardoMonrealA)

El fundador de la organización de oposición, Claudio X. González, se lanzó contra el coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, por su postura referente al Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se debatirá en la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el empresario cuestionó si el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) tiene una postura democrática o solo es “mucho ruido y pocas nueces”, es decir, que si su presumible actitud rebelde al interior del partido guinda es rebelde o solo ha sido un “show mediático” para despistar a la oposición.

“Senador Monreal, ¿DEMÓCRATA o ‘mucho ruido y pocas nueces’?”, se pudo leer en las redes sociales del magnate este lunes 12 de diciembre.

El mensaje del magnate, hasta el momento de publicación de la nota, cuenta con más de tres mil “me gusta”, así como casi 100 mensajes citados y poco menos de 900 retuits. Además, en las respuestas se pudo leer, en su mayoría, que los seguidores de González Guajardo pidieron al senador morenista no seguir el mandato presidencial y no aprobar las modificaciones que se plantean al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Senador, ¿asumirá usted la responsabilidad y hará honor a su palabra o buscará usar este tópico (el Plan B) como moneda de cambio?”, “Ricardo Monreal, el que pudiese ser o no presidente NO lo decide AMLO, lo decidimos los ciudadanos. No te hagas bolas”, “te lo regalamos, llévatelo”, “pocas nueces”, “nos salió muy ojo para paloma”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer.

Y es que la respuesta de la gente tuvo como sustento que en las últimas semanas se ha planteado la posibilidad de que Monreal Ávila abandone Morena y se una a las filas de Va por México -alianza conformada por el PRI, PAN y PRD-; sin embargo, el propio senador ha indicado que él desea continuar en la Cuarta Transformación, aunque no ha descartado poder salir, debido a sus conflictos internos, especialmente con la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román.

Monreal se reunió con Adán Augusto López (Twitter/@monicaferbal)

No obstante, la mañana de este lunes Ricardo Monreal, así como los coordinadores parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) se reunieron con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, de cara a la discusión del Plan B.

De acuerdo a la información que trascendió, en la reunión el representante del gabinete federal aprobó la corrección de 6 de los 21 puntos que los integrantes del Senado de la República habían modificado con el fin de que el dictamen no tuviera algún elemento de inconstitucionalidad.

“Fue una reunión que iniciamos a las ocho de la mañana el secretario de Gobernación y un servidor. Luego, a las nueve de la mañana se incorporaron los dos presidentes de comisión, Mónica Fernández y Manuel Espino; y a las 9:40 iniciamos la reunión con el grupo parlamentario y con los aliados: el Partido Verde, el PES y el PT”, explicó Monreal.

Asimismo, en su encuentro con los medios de comunicación, Monreal mostró respeto a la postura de Adán Augusto López y aseguró que la reunión tuvo como objetivo colaborar para que se realicen los cambios necesarios en materia electoral.

