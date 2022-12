Hermano de AMLO descartó “pleito” con Adán Augusto López, pero indicó que su apoyo está con Sheinbaum

Hermano de AMLO aseguró que, de la disputa por la candidatura presidencial en 2024, su apoyo está con la jefa de Gobierno de la CDMX (Cuartoscuro/Segob/Twitter/@Claudiashein)

José Ramiro Pepín López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), descartó tener algún “pleito” con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, pese a que en el mes de octubre cuestionó su papel como gobernador de Tabasco, antes de incorporarse al gabinete federal.

Durante la presentación del cuarto informe de gobierno del senador Ovidio Peralta en Villahermosa, Tabasco, Pepín aclaró que no tiene ningún inconveniente con el funcionario público, pues reconoció que ambos forman parte del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de la Cuarta Transformación, por lo que indicó que podrían trabajar en conjunto por el bien de la organización.

Sin embargo, reconoció que su apoyo entre las corcholatas para la candidatura a la Presidencia de la República en 2024 está con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, debido a que la conoce desde la década de los ochenta y sentenció que sabe cuáles son sus luchas, así como su camino, por lo que reiteró su respaldo a la mandataria.

“Nosotros no estamos de pleito, nosotros lo hemos dicho muy claro, en lo personal no tenemos nada en contra de Adán, simplemente es que conocemos a Claudia. En lo personal, conozco a Claudia desde antes del 88, yo sé de dónde viene Claudia y por eso estoy apoyando a Claudia, pero en lo personal no tenemos pleito, somos de la misma organización política, somos compañeros del partido”, expresó el pasado 10 de diciembre.

La jefa de Gobierno de la CDMX y el hermano de AMLO acompañaron al senador Ovidio Peralta a su IV Informe de Gobierno (Twitter/@TabascoJavier)

Su declaración se dio dos meses después de que expresara su descontento con el trabajo de López Hernández como gobernador de Tabasco, por lo que lo señaló que no sería una buena opción al interior del partido guinda como candidato a la titularidad del Ejecutivo Federal.

Durante su participación en un evento partidario, López Obrador cuestionó la campaña “Que siga López” que se ha desplegado por algunas ciudades del país, la señaló de ser un objeto para “engatusar”, es decir, mentir a las personas para que apoyen al funcionario; no obstante, sentenció que muy pocas personas están a gusto con el papel del morenista.

Asimismo, debido a que la campaña hace un juego de palabras con el primer apellido del mandatario mexicano, Pepín aseveró que existen “de López a López”, por lo que instó a lo militantes de la 4T a no equivocarse con las creencias que tengan de los aspirantes a la candidatura presidencial y reiteró su apoyo a Sheinbaum Pardo.

“Ahí andan ahorita poniendo mantas y pintando bardas. Andan ahí queriendo engañar a la gente. Como decimos allá en Tepetitán, en nuestro pueblo, andan queriendo engatusar a la gente con eso de que siga López, pero hay de López a López, eh. No se equivoquen, hay muy pocos que están a gusto”

José Ramiro López Obrador reiteró su apoyo a Sheinbaum (Especial)

Tras las polémicas declaraciones de Pepín López Obrador, el mandatario mexicano criticó la forma en que su hermano se refirió al secretario de Gobernación; además, puntualizó que las declaraciones de José Ramiro o de cualquier otro familiar no lo representan.

“En el caso de mi hermano, él puede opinar, pero no me representa. Ningún familiar me representa y no son los modos”

Ante lo cual, el titular del ejecutivo lanzó un llamado a la unidad partidaria y de la Cuarta Transformación, pues indicó que los adversarios deben de estar en la oposición, por lo que lamentó que dichas declaraciones se hagan públicas.

