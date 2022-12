Los mejores memes con los que usuarios tundieron a Ticketmaster por cancelar boletos para Bad Bunny

Tras la controversia que se desató en el primer concierto de Bad Bunny en el estadio Azteca, usuarios en redes sociales expresaron su molestia con memes (Foto: Captura de pantalla)

Lo que pretendía ser una noche inolvidable para los miles de fanáticos de Bad Bunny en México terminó por convertirse en un desafortunado embrollo luego de que miles de los boletos que se vendieron a través del sistema Ticketmaster fueran cancelados en la entrada del Estadio Azteca por presuntamente haber sido clonados.

Y es que desde hace meses, el regreso del reggaetonero puertorriqueño al país azteca con su World’s Hottest Tour generó gran emoción entre el público mexicano, el cual ha demostrado ser uno de los más fervientes seguidores del “Conejo Malo”.

Prueba de ello son los dos conciertos totalmente agotados que el intérprete de Moscow Mule tenía agendados en el Coloso de Santa Úrsula de la capital mexicana, no obstante, tras su primera presentación el pasado viernes 09 de diciembre la cancelación de boletos y la mala organización por parte de empresas titanes del entretenimiento como Ticketmaster y Ocesa generó gran molestia e indignación entre la ciudadanía.

Pese a ello, entre el cúmulo de quejas que se acumularon en redes sociales el peculiar sentido del humor de las y los mexicanos hizo de las suyas nuevamente y, de este modo, dichas plataformas digitales se inundaron de los divertidos y siempre confiables memes.

Tras la controversia que se desató en el primer concierto de Bad Bunny en el estadio Azteca, usuarios en redes sociales expresaron su molestia con memes (Foto: Captura de pantalla)

Desde el anuncio del regreso de Bad Bunny a México, la lucha por conseguir boletos comenzó a percibirse entre los miles de fanáticos que el reggaetonero puertorriqueño tiene en el país y que realizaron grandes esfuerzos por pagar sus entradas y ver en vivo a su artista favorito.

Fue cuestión de minutos para que se agotaran los boletos del primer concierto que el “Conejo Malo” ofrecería en el Estadio Azteca, no obstante, a la llegada de la fecha del cotizado evento y a pocas horas de que empezara el show, algunas zonas del Coloso de Santa Úrsula se percibían con muy poco público mientras que a las afueras fanáticos que habían adquirido sus entradas se les negó el acceso.

¿El argumento? De acuerdo con un comunicado emitido por Ticketmaster fue que se detectaron una gran cantidad de boletos falsos y clonados “sin precedentes”, lo que provocó una aglomeración de personas fuera de lo normal y una operación intermitente del sistema.

Tras dicho percance, minutos antes de que el intérprete de Un Verano Sin Ti saliera al escenario, miles de sus fanáticos permanecían a las afueras del Estadio Azteca con sus boletos cancelados viviendo la decepción y frustración que dejó la mala organización y logística del que se perfilaba como uno de los conciertos más esperados de este 2022.

Al respecto, Ticketmaster se disculpó con todos aquellos cuya entrada fue invalidada para la primera fecha de Bad Bunny en el Estadio Azteca y anunció que los reembolsos estarían totalmente disponibles para quienes hayan adquirido sus boletos en centros autorizados o en su propio portal web.

Innegablemente, los rostros de tristeza y enojo de las y los fanáticos del “Conejo Malo” que no pudieron acceder al aclamado show, generó gran indignación entre usuarios de redes sociales por lo que incluso comenzaron una campaña para pedir la pronta intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“#Ticketmaster pretende que las autoridades le resuelvan el tema de clonación de boletos, cuando no corresponde al gobierno. Son una empresa que precisamente se dedican a vender boletos, solo tienen un trabajo y no lo realizan bien. Si no pueden que no vendan. Multa y reembolso”; “Que estrés que ir a un concierto ahora sea pagar miles de pesos, esperar que no te hayan clonado el boleto y sentir ansiedad de que te cancelen el que ya compraste. Te odio con todo mi ser, Ticketmaster”; “La neta: pobre banda que fue ESTAFADA. Imagina ahorrar, pagar transporte, pedir un día en la chamba, o venir de lejos, hospedarte, y que te jodan el día así. ¿Dejarle de comprar a Ticketmaster? Claro, pero SON UN MONOPOLIO!!! en estos eventos. Hoy fueron ellos, mañana serán Uds…”, fueron algunas de las quejas expresadas por usuarios de redes sociales.

