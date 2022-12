Estadio Azteca confirmó falsificación y duplicación de boletos en concierto de Bad Bunny

El Estadio Azteca llamó a los fans a presentar sus quejas en Ticketmaster (Ticketmaster/Instagram@frxnk_z)

Aunque hacia las 21:40 horas Bad Bunny aún no había salido al escenario, cientos de sus fans se quedaron afuera del Estadio Azteca porque las entradas que adquirieron en la plataforma de Ticketmaster fueron clonadas, falsificadas e incluso canceladas.

Cancelación de boletos para Bad Bunny dificultó el acceso de fans al Estadio Azteca Los asistentes también señalaron en redes sociales supuestas entradas rotas e incluso clonadas, lo que causó empujones y frustración VER NOTA

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Estadio Azteca ya emitió un comunicado sobre los problemas que impidieron a las personas entrar con sus boletos para ver a Bad Bunny, incluso el DJ Uzielito Mix tuvo que “aperturar” el show con un público sumamente reducido.

“Con relación a la información publicada en redes sociales, el Estadio Azteca informa:

Este fue el comunicado oficial del Estadio Azteca (Twitter/@EstadioAzteca)

1. Se detectaron por parte de elementos de Ticketmaster casos de duplicación y/o falsificación de boletos para el concierto de esta noche, situación que es totalmente ajena al Estadio Azteca”, se pudo leer en el primer punto del comunicado.

Qué pedo con las cancelaciones de boletos en #BadBunny !!! Qué pedo @Ticketmaster !! Ya párale pic.twitter.com/ZIty6iJaF3 — Sereno Moreno (@serenomoreno89) December 10, 2022

En el anuncio por parte del Coloso de Santa Úrsula, se explicó que los accesos fueron cancelados “y se extremaron todas las medidas con apoyo de personal de seguridad privada y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP).” En diversos videos de redes sociales, se pudo ver que la Policía Montada tuvo que auxiliar para contener a las personas.

Ve a ver a #Badbunny a Palcos va a estar padre es caro pero te tratan de lujo...

Desmadrote! #badbunnycdmx#EstadioAzteca pic.twitter.com/z2XiYJFCVa — 𝘼𝙭𝙚𝙡 𝙈𝙖𝙧𝙚𝙨 (@axelmares) December 10, 2022

Ya que cientos de internautas señalaron todo tipo de problemáticas durante el acceso al recinto, el Estado Azteca aseguró que pedirá informes a la empresa que vendió las entradas e invitó a las personas asistentes a emprender una queja formal.

Ticketmaster: qué hacer si cancelan mi boleto de Bad Bunny La Profeco recibiría a diario decenas de denuncias de personas que no pudieron entrar a los eventos para los que compraron entradas, ya sea por cancelación, falsificación o duplicación VER NOTA

“3. Se exhorta a las personas afectadas a interponer directamente sus quejas en el servicio Ticketmaster.

4. El Estadio Azteca pedirá también informes ante lo ocurrido a Ticketmaster y evaluará las acciones que correspondan”, se leyó en la publicación del estadio ubicado en Calzada de Tlalpan, número 3465 en Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán.

Asistentes al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca reportaron boletos "clonados"

El inicio del show de Bad Bunny estaba programado para las 21:00 horas, pero internautas mostraron en redes sociales que alrededor de esa hora, el recinto seguía con visibles “huecos”, pues las personas se mantenían en las inmediaciones del Estadio Azteca esperando el acceso.

Fans de Bad Bunny acamparon dos días antes del concierto en el Estadio Azteca Con la intención de llegar lo más cerca posible al escenario y saludar a Benito, los admiradores del cantante pasaron frío en condiciones no tan cómodas VER NOTA

De acuerdo con diversos reportes, el concierto comenzó poco después de las 22:00 horas pese a que no entró la asistencia total prometida, pues los boletos para los eventos del 9 y 10 de diciembre se agotaron meses antes de su realización.

Algunos usuarios aseguraron que el personal habría retirado los boletos con los que no se pudo acceder al Estadio Azteca (Captura de pantalla)

Cabe señalar que entre comentarios de redes sociales, las personas externaron su molestia ante el comunicado, pues explicaron que esa no era una respuesta digna ante la situación. “¿Cómo no va a ser su problema? se quieren deslindar”, “ustedes deciden seguir colaborando con el montón de ratas de Ticketmaster”, “El Estadio Azteca dice que a él no le importa, él ya cobró, el p...do es de los asistentes, a los cuales no dejará pasar, Ticketmaster tampoco hará nada” y “La misma gente de Ticketmaster y Ocesa andan clonado los boletos” fueron algunos de los mensajes de enojo que pudieron leerse.

El Coloso de Santa Úrsula abrió sus puertas hacia las 17:00 horas, momento en que ya se vislumbraban largas filas para las distintas secciones, sobre todo para la Zona Playa, la más cercana al escenario. En redes sociales, clientes de Priority de Citibanamex —quienes pudieron comprar sus entradas antes que todos— responsabilizaron a Ticketmaster porque los dispositivos de acceso no pudieron leer los códigos de barras de sus boletos.

Algunos usuarios aseguraron que el personal habría retirado los boletos con los que no se pudo acceder al Estadio Azteca (Captura de pantalla)

Aunque muchos problemas de acceso pudieron ser causados por revendedores, también hubo señalamientos en contra del personal de acceso, pues la gente aseguró que el staff del evento estaba “robando” y rompiendo las entradas impresas y físicos.

SEGUIR LEYENDO: