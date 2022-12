Fans de Bad Bunny en Monterrey se formaron desde un día antes para ver al artista más escuchado de Spotify

El cantante ganó por tercera vez consecutiva el primer lugar como artista más escuchado en Spotify. (Foto Instagram: @badbunnypr)

Después de aproximadamente un año de espera por fin llegó el día, Bad Bunny presentará su Worl’s Hottest Tour este sábado 03 de diciembre en el Estadio BBVA Bancomer de Monterrey. Como era de esperarse sus fanáticos con boleto en cancha se formaron afuera del espacio deportivo desde casi un día antes y, sin importar el frío pero con ayuda de unas buenas cobijas, esperaran con la esperanza de tener el mejor lugar.

Durante la madrugada del mismo sábado comenzó a circular en redes sociales un video tomado por una usuaria de TikTok que quiso compartir la sorpresa que se llevó cuando llegó al estadio, supuestamente a buena hora, para ser de los primeros en entrar. Y es que se encontró con una gran fila de personas que como él quieren ver lo más cerca posible al conejo malo.

Según la información que compartió , la primer persona que se plantó afuera del estadio BBVA Bancomer llegó alrededor de las 3:00 AM, por lo que tendrá que esperar casi 18 horas antes de que comience el concierto, pues está programado que el representante del género urbano salte al escenario en punto de las 21:00 horas.

En el breve fragmento audiovisual se puede ver a varias personas acostadas en el piso muy bien abrigadas con chamarras y cobijas por el frío de invierno. Algunos están acompañados por sus familiares, quienes antes los niveles de inseguridad decidieron pasar enfrentar las altas temperaturas en compañía de sus seres queridos para cerciorarse que están bien.

La publicación abrió un debate en redes sociales, pues mientras algunos usuarios consideraron que es exagerado presentarse con tantas horas de antelación arriesgando la salud e integridad, otros concordaron que es la mejor opción para estar entre las primeras filas, pues conforme avance el día se hará más y más larga la fila.

“los que se van desde un día antes ¿cómo le hacen para arreglarse? es una duda que me atormenta. Yo tengo boletos para CDMX”. “Mucha suerte, que se diviertan, perreen por mí”. “Chica yo quisiese, pero no alcancé boletos”. “Y yo aquí en el hotel arreglándome”. “Cuando fue el concierto de Coldplay estuve en general A y había gente desde la madrugada y yo llegué a las 4 PM y me tocó cerquita de ellos”, fueron algunas reacciones.

Cabe mencionar que Bad Bunny tiene programado otro concierto el domingo 04 de diciembre en el mismo recinto. Asimismo, se despedirá de México este 2022 con dos espectáculos en el Estadio Azteca de la CDMX agendados para el viernes 09 y sábado 10 de diciembre.

Bad Bunny, el cantante más escuchado en Spotify por tercer año consecutivo

Con tan solo 28 años el intérprete puertorriqueño ha logrado consagrarse como el artista más escuchado en la conocida plataforma de streaming por tres veces consecutivas. Y es que temas como Yonaguni, Tití me preguntó, Me porto bien y Ojitos lindos no dejan de sonar en antros, fiestas y dispositivos móviles.

Según la información que compartió Spotify con motivo de fin de año, Bad Bunny se posicionó por arriba de Taylor Swift, Drake, The Weeknd y BTS.

Asimismo, su álbum Un Verano Sin Ti arrasó a nivel global este 2022, incluso, Harry’s House de Harry Styles, SOUR de Olivia Rodrigo, = de Ed Sheeran y Planet Her de Doja Cat.

También apareció en la categoría “Los artistas más virales globalmente” en el tercer puesto por debajo de Taylor Swift y The Weekend, pero arriba de BTS y Lana Del Rey.

