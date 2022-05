Edwin Luna y Kimberly Flores recrearon romántica escena de “Titanic” en trajineras de Xochimilco

Edwin Luna y Kimberly flores (Foto: Titanic/IG edwinlunat)

Las películas románticas han marcado a muchas personas y, una de las escenas más memorables en la historia del cine hollywoodense, se trata de aquella en donde el actor Leonardo DiCaprio sujeta apasionadamente a Kate Winslet en Titanic, mientras ella extiende los brazos y siente la brisa del mar en su rostro.

Es por ello que, en esta ocasión, Edwin Luna -vocalista de la Trakalosa de Monterrey- y su esposa Kimberly Flores decidieron alejarse de la polémica que constantemente rodea a su relación, para recrear el romántico momento representado en la película de James Cameron, con la diferencia de que no posaron en el mar, ni en un trasatlántico, sino en las famosas trajineras ubicadas en Xochimilco de la Ciudad de México.

Fue desde su cuenta de Instagram donde el intérprete de éxitos como Borracho de amor, Experto mentiroso y Si ya no me quieres compartió una fotografía en donde se aprecia a la pareja muy sonriente en el canal.

“Llegamos a Xochimilco con toda la actitud @kimfloresgz, jaja, te amo. Mejor que el Titanic”, escribió.

Asimismo, en otro post, Edwin aprovechó para mandarle un conmovedor mensaje a Kimberly, el cual acompañó con otra imagen de los dos juntos.

La pareja se mostró muy enamorada (Foto: Ig edwinlunat)

“Te amo por muchos minutos, horas, días y años de alegría mi vida. Love you (te amo). Desde pequeño me enseño mi madre, calidad es mucho mejor que la cantidad del tiempo y a tu lado lo entiendo. @kimfloresgz”, colocó.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos aplaudieron el tierno momento que los famosos vivieron.

“La mejor pareja y enamorados los dos”. “La mejor pareja”. “Te quiero mucho, Dios te bendiga siempre a ti y a tu familia, eres el mejor. Te admiro muchísimo, soy tu fan número uno” fueron algunos de los comentarios que pueden leerse en Instagram.

Pero, aunque este fue un momento muy especial para la pareja, cabe recordar que no todo ha sido miel sobre hojuelas para ellos, pues en octubre del año pasado Kimberly y Edwin aparecieron en el canal de Youtube del cantante, para hablar sobre las dificultades que han atravesado.

Kimberly posó junto a Edwin (Foto: Ig edwinlunat)

En aquel entonces, Kimberly no dudó en confesar que al principio de su relación no se tomó muy en serio salir con Edwin, pues la fama de mujeriego de su esposo le afectó y le hizo pensar que no durarían.

“Súper desconfiada, no creía en muchas cosas, no se pudo ni siquiera hablar bien porque estábamos en esto del trabajo, pero sí me quedaron muchas dudas después de que te conocí”, añadió Kimberly.

A pesar de estas inseguridades, la pareja logró superarlas y encontrar paz el uno con el otro, pues tras largas pláticas las cosas comenzaron a tomar un mejor rumbo.

“Andábamos tranquilos, me diste mucha paz cuando te conocí porque me contaste la historia de tu expareja y me contaste todo lo que sucedió, te estabas dando una segunda oportunidad, nos estábamos gustando, hubo mucha química, entonces ese tiempo en el que estuviste en Guatemala y anduvimos por todos lados ya me empezó a gustar”, finalizó la guatemalteca sobre una ocasión que llevó a su actual esposo a su país de origen.

