Xóchitl Gálvez y Rocío Nahle se enfrentaron por costos y construcción de la Refinería Dos Bocas

La titular de la Secretaría de Energía (SE), Rocío Nahle García, acudió a comparecer ante el Senado de la República, en el marco de la presentación del IV Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en donde se enfrentó a la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz.

Fue durante su tiempo de interpelación a la secretaria de Estado que la panista acusó a la también militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de presuntamente haber engañado al mandatario mexicano con los costos y el tiempo de construcción de la Refinería Dos Bocas.

De acuerdo a los señalamientos que lanzó la blanquiazul, existen evidencias de que la morenista había establecido una fecha no solo de inauguración, sino del inicio de producción de barriles en la refinería; sin embargo, este no se cumplió y solo se inauguró, sin que se generara el producto. Asimismo, señaló que se incrementó en varias ocasiones el costo.

“Usted sabía que eso era imposible, otra vez le mintió al presidente. Vamos a ver el video para que no me digan que estoy diciendo mentiras (...) Eso es trampa, sabía que no era posible y lo engañó. el segundo, los ocho mil millones de dólares han sido ampliamente superados, el primer incremento fue por 918 millones de dólares para la congeneración de energía eléctrica”, expresó Gálvez, quien también detalló el reclamo en su cuenta oficial de Twitter.

No obstante, ahí no concluyeron sus reclamos, pues indicó que en el presupuesto para el próximo año fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) otorgó a la refinería una partida presupuestal de 16 mil 514 millones de pesos.

“(La cifra es) más del doble de lo que usted se comprometió que iba a costar. Es absurdo. Cómo se explica que el costo se haya duplicado, aquí hay de dos sopas o son ineptos o son bandidos”

Aunado a lo anterior, Gálvez Ruiz le recriminó por presuntamente haber violentado la normatividad vigente de Petróleos Mexicanos (Pemex) al incumplir la metodología FEL, debido a que recalcó que no se acreditaron los procedimiento, al menos en actas del consejo, situación que, según la panista, devino en el aumento de la deuda de la obra.

“También incumplió los análisis de riesgos y operabilidad, cuya finalidad es evitar accidentes de seguridad física en las plantas. Por lo que usted será responsables de los accidentes en el arranque y durante la operación de la refinería”, expresó.

Huimanguillo, Tabasco, México, 6 de diciembre de 2019. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en Recorrido por el Pozo Quesqui. Lo acompañan Rocío Nahle García, Secretaria de Energía; Octavio Romero Oropeza, Director de PEMEX y Adán Augusto López Hernández, Gobernador de Tabasco. Foto: Presidencia

Momentos después, la secretaria hizo uso de la palabra y puntualizó que, a diferencia de lo que pueden presumir los gobiernos panistas, la actual administración federal ya entregó obras especiales que prometió en campaña la Cuarta Transformación.

“No hay ineptitud y ‘no son bandidos’, pues son más de 35 mil los trabajadores mexicanos que construyen esta obra y son eficientes, leales y trabajadores con sentido de pertenencia”

Asimismo, refirió que ella cuenta con los estudios especializados en petroquímica para asumir la responsabilidad del cargo; sin embargo, le explicó a la panista que será hasta el final del sexenio que la historia culpe, señale o celebre los logros de la 4T.

“Me dice que asumí el reto (de) que las obras alternas, que por qué la construcción acelerada y que soy muy inepta. Soy ingeniera química, con especialidad en petroquímica. Yo asumo mi responsabilidad y, al final de cuentas al terminar este sexenio, los resultados van a hablar por mí, ni usted ni yo, yo me puedo echar porras y usted al contrario, pero al final de cuentas serán los hechos y a eso me voy a apegar”, expresó.

