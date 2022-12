Tundieron en redes sociales a un diputado de Morena que ondeó la bandera del Partido Comunista Mexicano en la tribuna

En redes sociales se viralizó el video del diputado de la bancada guinda que rindió homenaje al comunismo en plena sesión parlamentaria (Captura de pantalla)

Una oleada de críticas y burlas se ha desbordado en redes sociales luego de que se viralizara un video del diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Hirepan Maya, rindiendo homenaje al comunismo en plena sesión parlamentaria.

En la peculiar grabación se aprecia al diputado federal del estado de Michoacán ondear una bandera roja distintiva del Partido Comunista Mexicano, ante la mirada confusa y dispersa de sus homólogos.

Cabe mencionar que el militante de la bancada guinda, realizó la controversial acción en una sesión parlamentaria que tenía como finalidad discutir el llamado “Plan B” del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a las reformas en materia electoral que tanta polémica han causado en días recientes.

El diputado federal reprodujo también el himno comunista (Redes Sociales)

Fue al inicio de su intervención que Hirepan Maya sacó la bandera del Partido Comunista Mexicano en lo alto de la tribuna mientras que de fondo se escucha el himno de la Internacional Comunista que él mismo reprodujo en una bocina portátil que llevó consigo.

Del mismo modo, el diputado federal del estado de Michoacán generó gran polémica al respaldar dicha corriente ideológica asegurando que el comunismo nunca había causado una guerra.

“Ningún comunista en el mundo ha mordido a un niño, ni ha empezado una guerra”, mencionó el diputado federal Hirepan Maya.

Adicionalmente, el militante de la bancada guinda aseguró que su acción fue un tipo de homenaje para el diputado Arnoldo Martínez Verdugo, quien fue un político y líder de la izquierda mexicano.

“Viva el socialismo y el comunismo en todo el mundo, gracias”, mencionó el diputado michoacano.

Hirepan Maya sacó la bandera del Partido Comunista Mexicano y generó gran controversia entre la opinión pública

Como era de esperarse, el video del controversial momento no tardó en viralizarse en redes sociales, generando todo tipo de reacciones por parte de usuarios en redes sociales que tundieron a Hirepan Maya recordándole algunos de los fallos que el comunismo ha tenido en distintos países en donde ha sido instaurado.

“@HirepanMaya vete a vivir a Cuba, formándote 2 horas por medio kilo de frijoles. Mamarracho”; “Hola @HirepanMaya ojalá y se vaya a a vivir a Corea del Norte o Cuba unos meses y luego vuelve a sacar su banderita comunista. Si es que quiere regresar, a lo mejor le gusta vivir en un régimen represor. Mi México tiene LIBERTAD, no te equivoques”; “El diputado es una vergüenza para el estado. Niega los crímenes de la URSS”, expresaron algunos internautas.

Del mismo modo, el hecho de que el diputado federal tomara la decisión de ondear la bandera del Partido Comunista Mexicano en lo alto de la tribuna en donde se debatía la polémica Reforma Electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a avivar los rumores y acusaciones de que la bancada guinda presuntamente busca instaurar una dictadura o un régimen autoritario.

“El diputado @HirepanMaya de MORENA saca la bandera comunista y pone el himno. Y todavía dicen que no son comunistas y no pretenden quitarnos la democracia? #MorenaDestruyendoAMexico Esto debería tenernos indignados a todos. #NiUnPasoAtras”; “@HirepanMaya te recuerdo que no queremos comunismo en MÉXICO antes los sacamos entre todos los mexicanos a patadas del país. FUERA MUGREÑA”; “Quieren deshacerse del INE para convertirnos en un estado sin libertad y antidemocrático, y aún así se decían que Morena no nos convertiría en Venezuela, fuera del país!!”, expresaron al respecto algunos usuarios de redes sociales.

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2021.- Hirepan Maya Martínez, diputado de Morena, preparó un "churro" de cannabis mientras presentaba su reserva en la tribuna, luego de que la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, fuera aprobada en lo general en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Esta no es la primera vez que el diputado Hirepan Maya causa polémica por sus participaciones en sesiones parlamentarias, pues tan solo en marzo de 2021 su nombre acaparó la atención de la opinión pública luego de que subiera a la tribuna de la Cámara de Diputado y se preparara un cigarro de marihuana para expresar su postura respecto al debate que se llevaba a cabo de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis.

