La millonaria cifra que Cruz Azul perdió por no tener el programa de ayuda de la FIFA para Qatar 2022

Cruz Azul no cobraría el apoyo que da la FIFA por prestar jugadores al Mundial (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

A pesar de que la selección mexicana no logró clasificar a los octavos de final del Mundial Qatar 2022, los equipos que prestaron a sus jugadores para que compitieran con el equipo azteca se vieron beneficiados por los tres partidos que disputó el Tri ya que la FIFA dio un bono económico a los clubes que prestaron a sus futbolistas.

Sin embargo, no todos los equipos que compiten en la Liga MX —y que aportaron jugadores al conjunto nacional— podrían cobrar tal beneficio pues uno de ellos se quedaría sin tal recompensa económica. Se trataría del conjunto de Cruz Azul; aunque la Máquina cedió a Uriel Antuna y Carlos Rodríguez para el conjunto del Tata Martino, no podría cobrar el regalo de la FIFA.

Recientemente, la reportera Zaritzi Sosa de TUDN explicó que por problemas administrativos en La Noria no podrían beneficiarse de la ayuda de la Federación Internacional de Futbol. Y es que debido a la inestabilidad dentro de la directiva, luego de la salida de Jaime Ordiales, el equipo mexicano no ingresó la documentación a tiempo, así que la FIFA no los consideró.

Cruz Azul cedió jugadores para el Mundial de Qatar 2022 (REUTERS/Marko Djurica)

Cruz Azul no mandó el registro para el Programa de Ayuda a Clubes por la FIFA para Qatar 2022 en tiempo y forma, el cual tenía como fecha límite era el 31 de octubre de 2022. A pesar de que dos de sus jugadores compitieron con la selección mexicana y uno más compitió con Ecuador, la Noria no cobraría ninguna cifra por ello.

Michael Estrada, delantero, fue el otro elemento que aportó la máquina cementera a la selección de Ecuador, así que en teoría la escuadra cementera pudo haber cobrado por los tres futbolistas que cedió para el Mundial. Debido a que el proceso de registro se llevó con meses de anticipación no hubo prórrogas, por lo que se quedaron sin el bono

¿Cuánto perdió Cruz Azul por no recibir el apoyo de la FIFA por el Mundial de Qatar 2022?

Charly Rodriguez no tuvo minutos con el Tri en Qatar 2022 (Foto: Twitter/@CruzAzul)

El Programa de Ayuda a Clubes entró en vigor desde Rusia 2018, esto para que los equipos que cedieran a sus jugadores se vieran beneficiados por la actividad de los seleccionados por su país en el máximo torneo de futbol. Así que para Qatar 2022 se le dio continuidad al proyecto.

Para esta edición mundialista, la FIFA puso a disposición de las federaciones afiliadas y de los clubes que aportaron jugadores al torneo un total de USD 209 millones, los cuales serán repartidos entre los equipos que tengas más jugadores activos hasta la final de Qatar 2022.

Por cada día que un jugador de cada club pase en la competición, el equipo recibirá una cantidad estimada de USD 10 mil; el monto total dependerá de qué tan lejos llegue la selección nacional de su jugador, así que los bonos que otorga el programa se dividen de tal forma:

Así son los montos que otorga el Programa de Ayudas a Clubes FIFA por jugador para Qatar 2022 (Foto: fifa.com)

*Fase de grupos: USD 180 mil

*Octavos de final: USD 220 mil

*Cuartos de final: USD 280 mil

*Semifinales: USD 320 mil

*Final: USD 370 mil

La FIFA explicó que se dará la misma cantidad por jugador de una selección, independientemente de los minutos que dispute. Así que en el caso de Cruz Azul que aportó tres futbolistas y que llegaron a fase de grupos, estaría perdiendo una suma de USD 540 mil.

Cabe recordar que tanto México como Ecuador quedaron eliminados en fase de grupos; pero si se considera los USD 10 millones otorgados por día y considerando que los tres jugadores tuvieron aparición en tres partidos oficiales, Cruz Azul dejó escapar una cantidad de USD 90 mil, así que junto con el bono de fase de grupos, en total la directiva de La Noria perdió cerca de USD 630 mil.

