“Multiverso Chabelo”: usuarios de redes descubrieron su versión inglesa en Mundial Qatar 2022

El "Amigo de todos los niños" nació el 17 de febrero de 1935; actualmente tiene 87 años. (Ilustración: Infobae/Jovani Pérez)

Ya pasaron aproximadamente siete años desde que terminó En Familia con Chabelo, pero cada domingo el icónico personaje interpretado por Xavier López Rodríguez sigue posicionándose entre las principales tendencias de redes sociales debido a la huella imborrable que dejó en varias generaciones de niños mexicanos y el meme que existe en torno a su “inmortalidad”.

Sin embargo, en esta ocasión su nombre invadió Twitter por un descubrimiento que hicieron varios usuarios de la plataforma que también son aficionado al fútbol. Todo comenzó el domingo 04 de diciembre, cuando las selecciones de Inglaterra y Senegal saltaron a la cancha para competir por su pase a cuartos en la Copa Mundial 2022.

Versión animada de Chabelo. (Foto: Twitter / @chabelooficial)

El marcado se abrió al minuto 39 gracias a favor de Inglaterra. Aunque los jugadores africanos dieron su mejor esfuerzo no pudieron darle la vuelta al marcador, al contrario, recibieron dos goles más. El partido terminó 3 - 0 a favor de los ingleses, quienes disputarán su pase a la siguiente ronda contra Francia.

Fue durante la transmisión de dicho partido donde las cámaras captaron a un aficionado inglés celebrando el triunfo de su selección. El hombre aparentemente de 50 años de edad apareció con una playera blanca de su equipo, una imitación de la copa del mundo en su mano y una gran sonrisa en su rostro.

(Captura Twitter)

En cuando los aficionados mexicanos lo vieron detectaron algo familiar, se parecía nada más ni nada menos que a Xavier López Chabelo, así lo hicieron saber a través de Twitter:

“Chabelo aún no se lo carga la v*ga y ya reencarno en un inglés”. “El Chabelo inglés no existe // Chabelo inglés”. “Cuando se enfrenten a Chabelo y su selección van a conocer el terror los marroquíes”. “Fue visto en Qatar el “Chabelo Inglés” o como le han llamado The English Chabel”. “No mms Capi, el Chabelo Inglés no puede existir”. “El chabelo: ¡soy como una cucaracha, no me muero me multiplicó!. Se están reproduciendo”. “El Chabelo ingles con el trofeo que va a ganar El Bicho en Qatar 2022”, fueron algunas reacciones.

La primera emisión de "En Familia con Chabelo" fue en noviembre de 1967. (Foto: Facebook/En familia con Chabelo)

Se desconoce la identidad del aficionado inglés que se sumó a los múltiples memes que existen sobre el famoso personaje y todavía no se tiene una reacción del presentador.

Pese a peticiones Chabelo no regresará a la televisión

El conductor se despidió del medio artístico nacional cuando concluyó su último programa de En Familia con Chabelo, en 2015. Desde ese entonces se ha mantenido lejos de los reflectores y redes sociales, pues quiere disfrutar de su retiro lejos de escándalos y en plena tranquilidad.

Así lucía Xavier López al comienzo del programa. (Foto: Facebook/Chabelo)

Usuarios de redes sociales que crecieron con el proyecto que se transmitió durante aproximadamente 48 años constantemente piden su regreso, pero de acuerdo con su hijo, Xavier López Miranda, eso no pasará, pues su padre quiere descansar y disfrutar de su vejez.

“Creo que después de tener una carrera tan larga, lo que merece mi papá ahorita es descansar, por eso está totalmente retirado”, dijo en entrevista para De Primera Mano.

Respecto a los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos años, López Miranda comentó: “Ya los tiene superados y él está muy tranquilo en su casa. Es un hombre grande y naturalmente uno tiene problemas, pero los tiene superados y él está bien. La prensa tiene la necesidad de generar noticias y no me lo tomo a pecho, ni él tampoco, es la chamba de cada quien”.

