Laura Zapata afirmó que estaría dispuesta a trabajar con Thalía pese a sus conflictos familiares

Laura Zapata señaló que ella fue la que llevo al estrellato a Thalía (Foto: Especial/Instagram @thalia//Twitter/Netflix)

Laura Zapata habló nuevamente de su hermana Thalía, pero en esta ocasión no retomó los conflictos que tienen desde hace un tiempo, sino que se mostró dispuesta a trabajar con ella a pesar de sus diferencias.

Fue durante una entrevista en Venga la Alegría donde la Villana de Telenovelas señaló que su carrera como actriz estaba antes que cualquier problema personal que pudiera tener, por lo que si le llegaran a hacer un llamado y la oferta fuera tentandora, ella no tendría ningún problema en colaborar con su familiar.

“Yo soy una actriz y yo estoy abierta, si me llaman y me pagan bien, pues sí. No importa (si está Thalía) yo no tengo de: ‘Ay con esta no’”, aseveró ante las cámaras del matutino de TV Azteca.

De igual manera, Zapata aseguró que otra famosa con quien continuará laborando a pesar de los serios dimes y diretes en los que se han involucrado es Lucía Méndez.

“Obviamente participaré (en la segunda temporada de Siempre Reinas) entonces si quieren encontrarnos, si quieren que tengamos un encuentro entonces asistirán a la masacre”, alertó.

Además, Laura Zapata apuntó que no se negaría a ser acreedora de un aumento salarial en dicha producción de Netflix, pues aseguró que el reality show ha tenido una gran aceptación por parte del público.

“Los tiempos cambian, ha sido un éxito entonces uno va escalando definitivamente, ¿no?”, remarcó.

Respecto a su sentir tras la muerte de su abuela Eva Mange y las próximas fiestas decembrinas, Zapata se mostró vulnerable y aceptó que la partida de su ser querido continuaba siendo difícil para ella.

“Muy agrio este año, extraño mucho a mi preciosa abuelita, ni modo, estoy pensando si poner el árbol de navidad”, expresó.

La polémica entre Laura Zapata y Thalía inició tras la muerte de su abuela Eva Mange, en donde se rumoró que la intérprete de éxitos como No me acuerdo, Equivocada o No me enseñaste “mantenía” a su hermana.

Pero todo comenzó a aumentar después de que Yolanda Andrade se viera involucrada en dimes y diretes con Zapata y retomara dichas acusaciones. Ante esto, Laurale solicitó a Thalía que realizara un video testimonial desmintiendo todas las acusaciones, no obstante, la actriz de Marimar no hizo caso a esto.

En una antigua entrevista ,Zapata descartó las intenciones de reconciliarse con su hermana e incluso dio a conocer que la bloqueó de redes sociales para evitarse más conflictos.

“Tengo otras cosas que me ocupan, tengo otros amores, por favor haz una notita que digan que lo que está diciendo tu amiga (Thalía) no es verdad y no lo hizo”, mencionó Laura Zapata ante las cámaras de Venga la Alegría.

Parte de los problemas entre Thalía y Laura también desembocaron en que hace poco Zapata asegurara que gran parte de la carrera artística de su hermana fue gracias a ella.

“Nunca me ha mantenido. Cuando yo le abrí la puerta de este medio, yo ya era Laura Zapata, ya había hecho comedia musical, telenovela, ya había hecho muchísimas cosas”, arguyó la artista durante una reciente entrevista con Edén Dorantes.

En esa ocasión, Zapata aseguró que no le daba mucha importancia a lo que Thalía realizara: “Yo le pedí que hiciera una nota de que ella no me mantiene. No lo hizo, pues está bien. ¡No, hombre! ¿Por qué voy a estar dolida? Nada más veo quién es quién. Digo: ‘Este me gusta o este no me gusta’, y ya”, agregó.

